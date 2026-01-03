Un año 2026 apasionante

Despedimos por todo lo alto el 2025 y hemos entrado en el 2026 por la puerta grande. Lo hacemos con la máxima ilusión, haciendo de nuestra ciudad un referente en el ámbito social, cultural, lúdico, gastronómico, pero también económico. Porque Castellón vuelve a ser la ciudad a la que todos miran, con esa capitalidad recuperada que nos hace ser referentes, faro de una tierra que vuelve a ser de oportunidades.

El equipo de gobierno de la ciudad también hemos entrado en el nuevo año con los deberes hecho, con un presupuesto ya aprobado por Junta de Gobierno y por pleno, que nos permitirá disponer de las cuentas que han de seguir impulsando la ciudad desde los primeros días del año, porque no hay tiempo que perder. Unas cuentas que ascienden a 253 millones de euros y que nos permitirán seguir transformando nuestra ciudad, cumpliendo con la palabra dada a los vecinos y poniendo el foco en la limpieza, en la renaturalización de los espacios públicos, la seguridad, la vivienda y la bajada de impuestos.

Y muchos son los ejemplos. El primero de ellos es la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un proyecto que heredamos y que cambiamos de arriba abajo para cumplir con lo que nos pedían los castellonenses, que no era otra cosa que apagar las videocámaras de tráfico (que eran una grandísima caja recaudadora a base de multas) y no restringir al tráfico motorizado todo el centro.oy hemos demostrado que otra forma de llevar a cabo el proyecto era posible. Ahora, las calles del centro están renovadas, con más árboles, más plantas, más zonas de descanso, y más accesibles, gracias a que solo existe una plataforma que evita barreras a los peatones. Y a esto hay que añadir dos nuevos párkings, el de la estación y el del antiguo recinto de mercados, que suman más de 600 plazas de aparcamiento completamente gratuitas. Desde luego, no podíamos entrar en el 2026 mejor. En este nuevo ejercicio también vamos a estrenar la Biblioteca Municipal 5.0 de la calle Mayor, que lucirá completamente renovada, pasando de ser solo un contenedor de libros a un lugar en el que interactuar con la cultura, fomentando el bienestar mental en el mejor entorno.

En este 2026 también vamos a poner en marcha las obras del Mercado Central, un proyecto que por fin va a ser una realidad y que nos va a permitir renovar el corazón de la ciudad hacia una infraestructura que no solo será un gran escaparate de los mejores productos de kilómetro cero, sino también un lugar para degustar y disfrutar de la gastronomía y el ocio con las mejores vistas. Diez millones de euros de inversión que harán de nuestro mercado un punto de encuentro inigualable, a la altura de otras capitales, y que nos ayudará a que siga llegando público a nuestro centro.

Además, en el recién estrenado del año 2026 vamos a poner la primera piedra del nuevo Censal Parc, el que será el mayor pulmón verde de Castellón, un espacio de 123.000 metros cuadrados, un gran parque para pasear, hacer deporte, desconectar y respirar. El Ayuntamiento ya se encuentra en la última fase de obtención de los terrenos y también del diseño de la infraestructura verde, cuyos primeros 30.000 metros cuadrados comenzarán a ser una realidad.

Y por supuesto, no nos olvidamos de la vivienda. En las próximas semanas comenzarán a edificarse las primeras viviendas de VPP de la ciudad. Un total de 123, con la ayuda de la Generalitat Valenciana. Las primeras en más de 8 años, puesto que el gobierno local anterior no edificó ni una. Y seguiremos desarrollando suelo para que se puedan construir otras 3.800 viviendas en cinco sectores de la ciudad (Sensal, Donoso Cortés, Soler i Godes, Gran Vía y Riu Sec) de las que el 40% serán de promoción pública. La vivienda como prioridad para este gobierno municipal.

Los ejemplos son muchísimos. En 2026 finalizarán las obras de la nueva residencia de mayores de la calle Onda, llegará el TRAM a la playa, ampliaremos las instalaciones deportivas del Chencho y recuperaremos las de los federativos, asfaltaremos el Camí l’Obra y la mota izquierda del Riu Sec, comenzaremos a crear los 18 oasis climáticos en otros tantos colegios de la ciudad, prepararemos el proyecto de reforma de la Pérgola o del Almacén de Gaiatas Pepín Marco o la Manzana Albinegra y llevaremos a cabo proyectos de los presupuestos participativos, porque lo que nos piden los vecinos nos importa. Y mucho.

Y todo sin olvidarnos del empleo, que es nuestra prioridad, o de la sanidad, muy pendientes del macroproyecto del nuevo Hospital General que está cada vez más cerca y cuyas obras comenzarán en el primer trimestre de 2027, con una inversión que superará los 500 millones de euros. ¿Es o no es apasionante 2026? Desde este gobierno municipal, prometo seguir dejándonos la piel para que todos los sueños se cumplan y Castellón pueda ser la mejor ciudad en la que vivir. ¡Feliz 2026 a todos!

Begoña Carrasco es alcaldesa de Castelló