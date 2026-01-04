Carta a los Reyes Magos

Queridos reyes magos, os escribo esta carta, hoy, 4 de enero de 2026, para pediros varias cosas que los españolitos de a pie necesitamos con urgencia.

Primero que nada, os pido que llevéis sacos y sacos de dignidad a las casas de nuestros políticos, para que sean un poquito más honrados, mucho más trabajadores y, en la medida en que eso sea posible, muchísimo más inteligentes. Para que contraten asesores reales que les ayuden a tomar buenas decisiones, y no a sus primos, amigos o cuñados, abrazafarolas con carné del partido de turno, que no han pegado un palo al agua y no se ganarían la vida en el sector privado ni de coña.

En segundo lugar, os pido grandes bolsas cargadas de esfuerzo, sacrificio y motivación para los representantes de las asociaciones empresariales y sindicales, para que su trabajo sea de valor, genere propuestas interesantes, enriquezca al país y no siga siendo un agujero sin fondo en el que se dilapida el dinero público. Las asociaciones empresariales y sindicales deber representar a sus afiliados, no a los partidos políticos que les riegan el gaznate con el mejor champán.

Y en tercer lugar, baúles llenos de objetividad para los medios de comunicación, para que la desinformación no campe a sus anchas. Para que la veracidad, la claridad, la seriedad y la confianza no dejen de imprimirse en negro sobre blanco, surcar el aire con sus ondas y generar rayos catódicos que ayuden a construir el futuro. Para que cese de una vez esta maldita polarización que tanto daño causa al pueblo. Y desde luego para que no triunfe la censura que tanta fuerza está tomando últimamente.

Eso os pido, Melchor, Gaspar y Baltasar.

* Pablo Sebastiá es escritor