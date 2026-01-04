Opinión | Paraules de vida
Davant la nit més esperada de l'any
Estimats xiquets i xiquetes:
D’aquí a només uns dies, els Reis Mags recorreran els nostres carrers. Però avui, a la vigília de la seva esperada arribada, passa una cosa immensament bonica: els vostres somnis comencen a brillar d’una manera molt especial. Sabeu per què?
Potser penseu que Melcior, Gaspar i Baltasar viatgen únicament per muntanyes, deserts i ciutats, buscant la llum de Jesús en llocs insospitats… però no. Ses Majestats travessen els camins de l’ànima, ho remouen tot fins a trobar la llum que cadascun de vosaltres guarda dins seu. Aquesta llum neix quan feu alguna cosa bona pels altres, quan compartiu amb els qui menys tenen, quan feu una abraçada a algú que la necessita, quan us porteu bé a casa i a l’escola o quan pregueu per una persona que està passant per un moment de dificultat. Aquesta llum és l’estrella que aquests dies guia els Reis Mags fins a casa vostra.
Ells no venen només per deixar-vos regals: venen per recordar-vos com us estima Déu. Fa molts anys, tots tres van seguir una estrella per trobar Jesús, el Fill de Déu que va néixer en un pobre pessebre de Betlem —al costat de la Verge Maria i de sant Josep— per omplir-vos d’esperança. I, des d’aleshores, cada regal que porten és com un xiuxiueig del Cel que us diu: «No tingueu por, jo soc amb vosaltres. No oblideu mai que la vostra vida és un tresor, perquè vosaltres sou el meu millor regal».
Si algun de vosaltres ha tingut un any difícil, si de vegades s’ha sentit trist, moix o cansat, vull que sapigueu una cosa: els Reis venen per recordar-vos que l’alegria sempre reneix, que no esteu sols i que l’amor de Déu és capaç d’il·luminar qualsevol nit.
Recordeu ara algun moment de l’any passat en què us sentíssiu realment desconsolats? Jesús vol dir-vos avui que, amb el seu nou naixement per Nadal, tot ho esborra, tot ho consola, tot ho fa nou. I aquesta és la veritable màgia: que Déu us mira amb tendresa, que els Reis us busquen amb una alegria immensa i que el vostre cor és un petit Betlem on Jesús vol néixer cada dia.
Per això, la matinada del dia 6, abans de la seva arribada, quan deixeu al menjador una mica d’aigua pels camells i alguna cosa de menjar pels Reis, feu-ho amb un somriure i digueu-los abans d’adormir-vos, encara que sigui molt fluixet: «El meu cor us espera, beneïu-lo mentre dormo. Entreu-hi, la meva ànima guarda un lloc per a la vostra estrella. Si passeu per la meva porta, deixeu al meu cor una miqueta de la llum amb què vau buscar el meu amic Jesús». I, en despertar-vos, doneu gràcies: per la vostra família, pels vostres amics, per cada gest d’afecte viscut aquest any. Que els Reis Mags us trobin desperts per dins, amb l’ànima plena de llum i els ulls oberts a l’admiració. I que Jesús, el Nen que mai no deixa d’estimar-vos, sigui el vostre regal més gran.
* Sergi Gordo és el bisbe de Tortosa
