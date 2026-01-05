Ánimo, autónomos

Me gustan los autónomos y también los profesionales, son fundamentales en la economía. Quizás porque mi familia estaba en el sector. En España hay 3,4 millones y en la Comunidad Valenciana 383.000. Entre todos los diferentes sectores laborales creo que nadie es peor tratado. Son emprendedores productivos y ejemplo de esfuerzo para sacar adelante su negocio. Características no habituales entre los trabajadores españoles. Pero cuando te juegas tus lentejas todo cambia. Sin embargo al gobierno central no le gustan, pueden pensar con libertad y prefiera a los que viven de paguitas y subvenciones que obedecen sus consignas. Se les impone una cuota de autónomos desproporcionada, en particular en los primeros años, sin considerar que sus ingresos son inestables y difícilmente previsibles, no tienen salario fijo y es difícil planificarse. Deben pagar aunque no hayan cobrado y tienen que saber además de lo suyo, de contabilidad, informática y de burocracia que llega a ser asfixiante, con un paro y jubilación recortados y de bajas nada, no trabajas no ganas. Tienen responsabilidad universal y su vida es una montaña rusa. Intentan subirles las cotizaciones todavía mas, un disparate tras otro, a la espera de un cambio político que sepa valorarlos. Por ello cada vez hay menos y eso supone un problema en el tejido productivo español que los necesita. Animo autónomos llegará vuestro momento, alguien sensato reducirá y flexibilizará vuestra cuota, os concederá mas prestaciones sociales, apoyo financiero e incentivos fiscales y simplificara la burocracia. Así sea.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho