El paro acecha a los mayores

Las cifras del empleo en Castellón invitan, en apariencia, al optimismo. La provincia encadena meses de crecimiento, suma miles de nuevos cotizantes y reduce el paro hasta niveles que no se veían desde hace años. Sin embargo, este buen momento esconde una realidad menos visible y mucho más incómoda, la de quienes superan los 55 años y se quedan al margen de la recuperación.

El mercado laboral avanza, pero no lo hace al mismo ritmo para todos. Una parte cada vez mayor de los desempleados pertenece a ese grupo de edad que acumula experiencia, pero también obstáculos para su reinserción. Hoy, más de un tercio de las personas sin trabajo en Castellón tiene más de 55 años, una proporción que no ha dejado de crecer en los últimos años y que evidencia un problema estructural al que nunca nos hemos tenido que enfrentar debido, entre otros motivos, por la evolución demográfica y el envejecimiento de la población. En este contexto, la mejora del empleo no está siendo capaz de absorber a los profesionales sénior, que pasan de ser activos muy valiosos a convertirse en invisibles para muchas empresas.

La comparación con otros tramos de edad resulta especialmente reveladora. El paro entre los mayores ya se sitúa casi al mismo nivel que el de los jóvenes adultos, algo impensable hace apenas un lustro. Si antes el desempleo golpeaba con más fuerza a quienes iniciaban su carrera laboral, ahora castiga con la misma dureza a quienes se encuentran en la recta final de su vida en activo. Esta convergencia no es una buena noticia, sino el síntoma de un mercado que penaliza la edad y reduce las oportunidades conforme se cumplen años.

A ello se suma una realidad aún más dura: la dificultad para salir del paro. La mayoría de los desempleados sénior encadena meses, e incluso años, buscando una oportunidad que no llega. Cuando finalmente lo hace, suele ser en puestos precarios, con menor estabilidad y escasas posibilidades de progresión. El tipo de empleos que se les ofrece refleja una clara devaluación del talento acumulado y una renuncia tácita a aprovechar su experiencia, por muy valiosa que ésta sea. Este escenario resulta especialmente preocupante en una sociedad que envejece y que necesita alargar la vida laboral para sostener su sistema de protección social. Resulta incoherente pedir que se retrase la jubilación mientras se cierran las puertas del empleo a quienes superan determinada edad. No se puede exigir más años de cotización sin ofrecer condiciones reales para seguir trabajando.

Castellón, como así sucede en el conjunto del país, afronta además un futuro en el que escasearán los trabajadores jóvenes y aumentarán las jubilaciones. Ignorar el potencial de los mayores de 55 años es un lujo que la economía no puede permitirse. Superar los prejuicios asociados a la edad, invertir en formación continua y adaptar los puestos de trabajo a trayectorias más largas no es solo una cuestión de justicia social, sino también de sentido común económico. El éxito del mercado laboral no debería medirse solo por el número de afiliados o la caída del paro, sino por su capacidad para integrar a todos los colectivos. Mientras una parte creciente de los trabajadores sénior siga condenada a un desempleo prolongado o a empleos de baja calidad, la recuperación seguirá siendo incompleta y profundamente desigual.