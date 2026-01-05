Opinión | A fondo
El que realment demanem als Reis
La nit de hui, la del 5 de gener és, probablement, una de les més màgiques de l’any. Els carrers s’omplin d’il·lusió, de nervis continguts i de xiquets i xiquetes que esperen l’arribada dels Reis Mags amb els ulls brillants. És una nit compartida, de ciutat viva, de famílies que ixen al carrer i de desitjos que es llancen a l’aire amb la convicció que, almenys per unes hores, tot és possible.
Cada any, milers de cartes arriben carregades de peticions. Algunes parlen de joguets, d’altres de llibres, de bicicletes, de petits somnis personals o, cada vegada més, de videojocs i tecnologia. Però més enllà del paper i dels segells, el que demanem als Reis diu molt de qui som com a societat i de quines són les nostres aspiracions col·lectives. Perquè no tot allò que desitgem és material, ni tot allò que importa es pot embolicar amb paper de regal.
Quan pensem en la Vall d’Uixó i en el futur, hi ha coses que no haurien de dependre de la sort ni de la màgia. Hi ha coses que no haurien de quedar a l’atzar d’una carta ni a la generositat puntual de ningú. Parlem de drets. Parlem de condicions de vida dignes. Parlem d’oportunitats reals perquè totes les persones puguen construir el seu projecte vital, siga quina siga la seua situació o realitat.
Educació pública de qualitat, serveis socials forts, espais públics cuidats, esport, cultura, igualtat, accés a l’habitatge, atenció a la gent gran, ocupació, sanitat pública, oportunitats per als joves… En definitiva, serveis públics de qualitat. Tot això no són regals. Són drets. I els drets no es reparteixen com si foren un premi que t’has guanyat. Tampoc s’han de posar a competir entre ells. Són una obligació de qualsevol societat que aspire a ser justa, igualitària, democràtica i cohesionada.
Sense enfrontar-nos
En este camí, no podem caure en l’error que alguns intenten sembrar: el d’enfrontar-nos entre nosaltres. El d’oposar generacions, el de fer creure que els problemes d’uns són culpa dels altres, el de posar a competir qui té menys amb qui encara té menys. Ni les ciutats ni les societats avancen des de la divisió. Avancen quan sumem, quan cuidem totes les etapes de la vida i quan entenem que garantir drets per a uns no significa llevar-los a altres. La cohesió social no és una consigna, ni un eslògan; és una necessitat.
Des de l’àmbit municipal treballem precisament en eixa direcció: perquè la ciutat siga un espai de convivència i d’oportunitats reals. Però governar també és saber que no tot depén d’un ajuntament. Demanar als Reis, en clau col·lectiva, també és exigir a altres administracions que complisquen amb les seues responsabilitats. Reivindicar més inversions, millors serveis, infraestructures dignes o finançament just no és crispar ni confrontar: és defensar el que la nostra ciutat i els vallers i valleres mereixen. Governar és també no callar quan cal ser exigents.
La nit de Reis passa, com passa la màgia del Nadal. L’endemà, la vida continua. I és en eixe moment quan es veu la diferència entre els desitjos i el treball diari. El futur no arriba per art d’encantament, ni perquè els astres s’alineen, com deia abans d’acabar l’any en el meu article. El futur es construeix amb decisions, amb pressupostos, amb projectes pensats a llarg termini i amb la constància del dia a dia.
Assumir responsabilitats
Per això, més enllà de la il·lusió d’estes dates, que ja toquen a la seua fi, és important recordar que governar vol dir assumir responsabilitats cada dia de l’any. Vol dir escoltar, planificar, executar i explicar. Donar la cara. Vol dir cuidar el present sense perdre de vista el futur. I vol dir fer-ho amb serenitat, sense soroll innecessari, però amb una idea clara de cap a on volem anar com a ciutat.
En estos moments és quan més sentit té la política de proximitat, la que es fa des dels ajuntaments, tocant de peus a terra, mirant als ulls a la gent. La que no promet miracles, però sí solucions. La que sap que darrere de cada decisió hi ha persones, famílies i barris sencers que confien que les institucions estiguen a l’altura. En eixa tasca estic i estem.
Els Reis Mags passen una nit per la Vall d’Uixó. Després d’això, la ciutat queda. Queda amb els seus barris, amb la seua gent, amb els seus reptes i amb les seues oportunitats. I és eixa ciutat la que hem de continuar construint entre totes i tots, amb polítiques que garantisquen drets, que eviten fractures socials i que posen la vida de les persones al centre. Com estem fent des de fa 10 anys.
Així que enguany, amb el 2026 acabat de començar, quan esta nit mirem passar la cavalcada i veiem la il·lusió als ulls dels més menuts, pensem també en el que realment demanem als Reis. Perquè la millor carta que podem escriure és la que es tradueix en una ciutat més justa, més moderna i amb més futur. I això, més que màgia, requereix treball, responsabilitat i implicació col·lectiva.
* Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
- Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor