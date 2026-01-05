Los Reyes Magos llegan cargados de regalos

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegan a Onda cargados de regalos. Durante todo el fin de semana han descansado en su Campamento Real instalado en nuestro espectacular Castillo de las 300 Torres. Hasta allí se han acercado miles de niños de toda la provincia para estar cerca de Sus Majestades mientas reponían fuerzas tras un agotador viaje. Esta noche desplegarán toda su magia y llevaran a los hogares de todos los niños los regalos que con tanta ilusión esperan.

Desde el Ayuntamiento de Onda también les hemos hecho llegar una carta muy especial. En sus líneas pedimos a los Reyes Magos mucha salud para los ondenses. Sabemos que Sus Majestades han trabajado mucho para que Onda tenga un mamógrafo en el que las mujeres ondenses, y las de toda la comarca, puedan realizar puntualmente sus revisiones y mamografías.

También les hemos pedido mucho trabajo para que los ondenses puedan hacer realidad sus sueños y el de sus familias. Ahí también su magia se deja sentir y por ello hemos logrado la mayor subvención del IVACE para la mejora y puesta en valor de todos nuestros polígonos industriales.

Los niños de Onda les han pedido poder estudiar en sus coles y jugar en los parques infantiles sin sufrir los efectos del calor sofocante. Los Reyes Magos les traen el primer plan integral de climatización de centros escolares de la Comunidad Valenciana y, también, el primer proyecto de sombreado de todos los parques infantiles de la ciudad. Además, les traerán una espectacular ‘Alquería Cultural’ y un ‘Ágora Onda’, constatando que las infraestructuras culturales llegan a la zona de expansión de nuestro municipio y acercan la cultura a los barrios en los que viven miles de peques.

Muy pronto podremos disfrutar de la ‘Mico Gaming Zone’ con instalaciones deportivas y zonas de juegos para los más pequeños, y es que sus Majestades quieren que todos ellos crezcan felices y disfruten al máximo del deporte. Y también volverá a abrir sus puertas el nuevo Museo de Ciencias Naturales del Carmen. La cultura es muy importante y Sus Majestades nos insisten en que la acerquemos siempre a los más pequeños. El Parque de los Planetas completa una noche de regalos inolvidable. Nos hemos portado muy bien y sus Majestades llegan cargados.

* Carmina Ballester es la alcaldesa de Onda