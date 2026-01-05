Al servicio de Nules

Iniciamos 2026 con nuevos propósitos y objetivos por cumplir. Deseos que pretenden superar los problemas y las dificultades de 2025 y hacer de este año el mejor de nuestras vidas.

Para nosotros, lo único importante sois vosotros. Y por eso nos duele que un pueblo orgulloso de su historia, tenaz y sacrificado, capaz de superar barreras y de aspirar a los mayores éxitos, se vea sometido por políticas que solo piensan en los políticos que las proyectan.

El año 2025 pasará a la historia como el del infierno fiscal. Un año en el que los vecinos de Nules se sacrificaron para servir a un pacto que solo vio los bolsillos de sus ciudadanos, nunca a las personas. Y creemos que hay otra forma de gobernar en la que el vecino sea el protagonista de la administración de nuestro municipio y no la diana de un castigo fiscal.

La política bien entendida es precisamente eso. Saber que lo primero son las personas a las que sirves en lugar de servirte de ellas. Que no hay mayor privilegio que gobernar el pueblo que quieres y que estas fechas son las mejores para compartir Nules, no para abandonarlo.

Nosotros seguiremos trabajando por lo importante, que sois vosotros. Defendiendo con iniciativas vuestras ideas y con alegaciones vuestros derechos. Porque lo fácil es cobrar, pero qué difícil es administrar y dar servicio.

En 2026 queremos más playas, más agricultura, más comercios y empresas, más oportunidades para nuestros vecinos y más desarrollo. Más Mascarell. El empleo, los servicios y el bienestar que Nules merece. A vuestro servicio, siempre.

* José Adsuara es el portavoz del PP en Nules