Opinión | La rúbrica
Carbó per a Feijóo i el PP
A la Comunitat Valenciana les tragèdies no es mesuren només per la força de la natura o la brutalitat d’un succés. També es mesuren per la incompetència de qui té la responsabilitat de protegir-nos. I els missatges coneguts estos dies entre el president del PP, Núñez Feijóo, i Mazón el dia de la dana són desoladors per a qui ho ha perdut tot.
Mentre l’aigua arrassava l’Horta Sud, la Ribera i Utiel-Requena, el líder del PP li recomanava des del sofà de casa «portar la iniciativa de comunicació… és la clau». No parlava de reforços ni de coordinació entre administracions, ni li preocupava escoltar els alcaldes i alcaldesses que demanaven ajuda. Parlava només de relat. I això explica que, des del primer moment, sabien que havien clavat la pota fins al fons i que calia tapar-ho com fora. La resta ja la coneixeu. Un any de mentides, despropòsits i un president amagat a Alacant.
La dana del 29 d’octubre va deixar 230 víctimes mortals i una ferida que encara supura. I no es tancarà mentre els qui han de demanar perdó, Feijóo i Mazón, continuen callats; mentre els grans mentiders d’esta història continuen esquivant la justícia i faltant a la veritat.
Però res del que hem conegut ara ens sorprén. Se’ls veu vindre, perquè són reincidents. Només cal recordar l’accident del metro de València, amb desenes de morts, i el desplegament mediàtic afí per a tapar les conseqüències i no deslluir la visita del papa, paradigma d’aquella València del grans esdeveniments que servia al PP per a enriquir-se. I la llista és més llarga. El Prestige. La guerra de l’Iraq. L’11M. Sempre el mateix patró, salvar-se ells, salvar el càrrec, acomodar els seus, encara que pel mig queden morts.
Per això, en la festa dels Reixos, els socialistes li donem carbó al PP. Carbó per la seua falta d’humanitat, per la falta de col•laboració amb la justícia i pel menyspreu continu a les víctimes. Feijóo dimissió.
Maria Jiménez és secretària d’Organització del PSPV-PSOE de Castelló
