Volver a casa

Desde la década de los ochenta del pasado siglo, he estado ligada al periódico Mediterráneo, cumpliendo diferentes trabajos, cargos de responsabilidad. Pero aquello que siempre me ha mantenido unida a esta casa, mi casa, son los artículos, columnas. Con títulos variopintos como Entre Visillos, El cráter de Marte, Cartas a Niurka y, por último, Los lunes al sol -pasé un prolongado tiempo en el paro-. Hace casi diez años deserté de estas páginas e inicié otra colaboración en otra cabecera. Mediterráneo es mi historia periodística. He regresado con mucha alegría.

Ustedes me leerán con el primer café de la mañana, en papel o a través de la página web, -o no me leerán-, pero también pueden hacerlo mientras almuerzan en su bar de confianza, en cualquier municipio de estas benditas comarcas castellonenses. Quizás nos encontremos a la hora del café vespertino, esa dosis que nos aleja de la modorra tras la comida. En cualquier caso nos vamos a encontrar cada martes y me gustaría compartir con ustedes la vida y su transcurrir. La buena y la cruda realidad. Mis artículos son una ventana abierta de par en par, al mundo de aquí, en esta orilla mediterránea, hasta otras orillas y otros mundos. Mi ruta es la vida misma, la geografía anímica y humana. Mis palabras se dibujan con la sonrisa de una niña en Gaza, descalza, sufriendo, con su mirada infantil cargada de tristeza. Mis palabras pueden volar por continentes y lugares lejanos, pero, asimismo, pueden detenerse en la ternura de mis nietos, de mi perro viejito Pancho o de mi vecina Carmen que me acompañan en la rutina. Mis palabras vuelan entre sueños y realidades, y se crecen ante la ignominia y las desigualdades. 2026 ha comenzado a andar salvajemente. Nos espera otro año maldito.

Amparo Panadero es periodista