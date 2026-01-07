La Burriana que queremos cuidar

Hay ciudades que se explican mejor caminándolas que describiéndolas. Burriana es una de ellas. El estado de sus calles y de sus plazas dice mucho de cómo nos cuidamos unos a otros. La limpieza no es un detalle superficial: es una forma de respeto entre vecinos y una señal clara de que una ciudad funciona. Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar Burriana, lo hicimos con la prioridad de devolver a nuestra ciudad la limpieza, el brillo y la salubridad que sus vecinos merecían y pedían.

El Plan de Choque de Limpieza fue la primera decisión que tomamos y a día de hoy Burriana es un municipio mucho más limpio y saludable. Esta transformación visual se ha potenciado con el cambio de todas las luminarias de la ciudad, eliminando esos puntos oscuros que proyectaban una imagen de dejadez. Se dice pronto, pero más de 6.000 luminarias han sido sustituidas en estos meses para que Burriana ilumine su pasado mirando al futuro.

Pero no nos conformamos; el civismo es el siguiente paso en nuestra estrategia. Siguiendo esta hoja de ruta por mejorar nuestras calles, hemos iniciado el procedimiento de licitación del ADN Canino. Este proyecto no es solo una medida de control, sino un servicio integral que incluye la creación del Censo Municipal Canino y el análisis genético de muestras en la vía pública. El objetivo es doble, por un lado, garantizar una limpieza urbana y reforzar la protección de nuestros animales.

Gracias a este sistema, cada mascota contará con una «huella genética». Esto supone mayor tranquilidad para los propietarios ante pérdidas, robos o abandonos, permitiendo que el animal vuelva a casa incluso si se le ha retirado el chip. Además, será una herramienta letal contra el maltrato, identificando de forma inequívoca al responsable.

Con un presupuesto de 120.946,37 euros para las dos primeras anualidades, el Ayuntamiento solo asumirá 10.321,91 euros en 2026. El resto será cubierto por la empresa Fobesa mediante una reestructuración de mejoras del contrato, demostrando que podemos innovar sin que ello suponga una carga fiscal extra para los vecinos.

La mayoría de los propietarios de mascotas en Burriana son responsables y comprometidos con su ciudad, y eso es algo que conviene subrayar. Pero una ciudad no puede resignarse a que la falta de civismo de unos pocos se normalice. Medidas como el ADN canino no buscan señalar, sino proteger, mejorar y avanzar. Porque una ciudad más limpia no se impone: se construye entre todos, paso a paso, con sentido común.

Jorge Monferrer es alcalde de Burriana