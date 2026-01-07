Opinión
Cartes als Reis: memòria i il·lusió
Un arxiu municipal no és només un lloc on es conserven expedients, actes o documents administratius. És, sobretot, un espai de memòria compartida, un reflex del que som com a comunitat i del que decidim preservar per a les generacions futures. Per això, la incorporació a l’Arxiu Municipal de Vila-real d’una mostra de cartes als Reis d’Orient escrites pels xiquets i xiquetes de la ciutat té un valor que va molt més enllà de l’anècdota o la tradició festiva.
Aquestes cartes, que arriben a Ses Majestats gràcies a la tasca constant i discreta de Joventut Antoniana, són documents d’una autenticitat extraordinària. En elles no sols hi ha llistes de desitjos o joguines somiades, sinó també mirades innocents sobre el món, preocupacions pròpies de cada moment històric i valors que canvien amb el pas del temps. Són, en definitiva, un retrat viu de la societat vist des de la infància.
Que Ses Majestats ens hagen retornat part d’aquestes cartes perquè puguen ser conservades i compartides amb tota la ciutadania és un gest carregat de simbolisme. Suposa reconéixer que la història no es construeix únicament des de les institucions o els grans esdeveniments, sinó també des de les veus menudes, des de l’emoció i la il•lusió.
Amb aquesta iniciativa, l’Arxiu s’obri a la cultura popular i a la memòria emocional del poble. Preservar aquestes cartes és, al capdavall, un acte de responsabilitat col•lectiva: cuidar el passat per entendre millor el present i imaginar, amb esperança, el futur.
Per tot això, preservar la memòria col•lectiva no és només una tasca tècnica, sinó també una exigència ètica. Si volem que les cartes de la infància parlen de valors compartits, cal que les institucions els practiquen: educar en el respecte, evitar cercles tancats que divideixen i entendre el servei públic com un espai de cooperació. Quan el lideratge construeix des de la cura, la memòria perdura; quan opta per la pressió i el menyspreu, la confiança pública es dilueix.
