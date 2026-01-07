Opinión
Llegan los Reyes Magos
Como todos los años llegan ahora los Reyes Magos de Oriente, que también, como vemos, eran majos: Gaspar, Melchor y Baltasar, los de siempre, trayendo regalos a los niños, especialmente, y también a los mayores. Su historia está repleta de anécdotas, silencios e incertidumbres, pero también de ilusiones.
Se ha perdido un poco la célebre carta a los Reyes (ya desde el primer cuarto del siglo XIX) en la que se hacía la petición a sus Majestades por escrito. Hay una de ellas, que siempre recuerdo (publicada en una revista de Pedagogía, por el profesor José Manuel Esteve de la Universidad de Málaga, que decía así: «Queridos Reyes Magos: Yo soy Iván Darío y quiero todo lo que hay en El Corte Inglés. Soy muy bueno». ¡Y tanto! Y muy modesto, claro.
No obstante, habría que incitar a maestros y discípulos a implantar aquella costumbre de escribir la carta y continuar con la modalidad epistolar de siempre. Seguro que nos animaría.
De todos modos, hoy en día a los Reyes Magos les ha salido otro competidor importante: Papá Noel, y antes san Nicolás. Y es bien cierto que los regalos de estos últimos pueden disfrutarse mucho más tiempo que los de los Reyes: cuestión de fechas y vacaciones, nada más.
La fiesta se instituyó el día 6 de enero. Al principio, cada rey era el encargado de entregar golosinas, requesón o miel, caso de Gaspar; Melchor, ropa o zapatos nuevos; Baltasar, en cambio se ocupaba de los niño traviesos (carbón o leña). Fuera lo que fuere la fiesta de los Reyes Magos siembra la ilusión, que ya es bastante y que tanto nos falta. Y hasta a los mayores no nos viene mal algún regalito en estas fechas para recordar nuestra infancia y juventud. «Ya llegan los Reyes». Así sea.
