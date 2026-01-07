Venezuela, libre

Cuando alguien deja su país a la fuerza, deja algo más que su tierra. Lo saben los más de 4.000 venezolanos que encontraron en nuestra provincia su nuevo hogar. Lejos de la que fue su vida, aquella que le arrebató impunemente una dictadura en contra de su voluntad.

Hoy, aquel que les negó ese derecho inalienable, es quien ha recibido el castigo que impuso impunemente a miles de venezolanos y con ello se abre un periodo que debe dirigir los pasos de este gran país hermano hacia la democracia y la libertad. Porque quien huyó en contra de su ánimo, desea volver al país que le vio nacer. Y hacerlo en paz.

Es lo que ahora defendemos todos los demócratas que hemos salido a la calle y apoyado a este pueblo venezolano que es hispano, como nosotros, y que solo quiere restaurar la democracia de un país sólido, capaz y valiente con el que compartimos mucho más que lengua.

Demasiadas décadas de sufrimiento, demasiadas pérdidas y violaciones de derechos. Demasiado terror y dolor. Ahora, el encarcelamiento de Nicolás Maduro abre paso a la esperanza a vivir en democracia y liberta. Principios que defiende un pueblo soberano que durante demasiadas décadas permaneció aplastado y huyó. Pero ese pueblo que vivía amedentrado, hoy reivindica su voz para encumbrar la libertad y el poder de decisión que devuelva a Venezuela el futuro que otros desearon enterrar.

La provincia de Castellón es aliada de esa democracia que el 28 de julio de 2024 reclamó en las urnas un gobierno que la dictadura exilió. María Corina Machado y Edmundo González son los pilares de este movimiento ciudadano, soberano, democrático y pacífico que desea recuperar el camino de la estabilidad, el diálogo y la paz. Y desde el Partido Popular les apoyaremos en la restauración democrática que solo un gobierno sólido puede reivindicar.

Desde el respeto al Estado de Derecho, vivimos un momento histórico frente al que no caben medias tintas. Es el momento de mostrar la responsabilidad de quienes tienen que defender, sin ambages, el camino de la democracia y la libertad. A todos los niveles. Desde el respeto de los derechos con valentía y responsabilidad.

Y esta defensa también incluye el Derecho Internacional, porque precisamente el régimen que la intervención de EEUU descabeza es el que impuso la tiranía para robarle al pueblo venezolano un resultado democrático que exigía con casi un 70% de los votos la vía constitucional que María Corina Machado y Edmundo González representan.

Este pueblo, sometido y amenazado, desea la paz. Y esa paz es a la que apelamos los demócratas que hemos estado antes y después alzando su voz frente a quienes han guardado silencio ante las atrocidades cometidas.

Esa tolerancia y esa connivencia no es desconocida. José Luis Rodríguez Zapatero, el que fuera presidente del Gobierno de España, máximo líder del PSOE y aliado en el exterior del presidente Pedro Sánchez, figura en el expediente judicial que un tribunal federal de Nueva York investiga.

No nos sorprende, porque tampoco el PSOE ha ocultado esa connivencia con un régimen criminal con cuyo máximo dirigente Zapatero ha estrechado más que la mano. Y la Justicia, que es ciega, hablará y dictará sentencia. Y lo hará juzgando a quienes toleraron y trataron de dar cobijo a un régimen que ha provocado el mayor éxodo de Iberoamérica, esa Hispanidad que es de todos los españoles.

Hoy quiero lanzar un mensaje de esperanza. Uno más a un pueblo heroico que ha soportado lo indecible hasta llegar a este hito que debe marcar un antes y un después para Venezuela, para Iberoamérica y para toda la Hispanidad.

Somos firmes defensores de vuestros derechos. Y, como vosotros, sabemos que Delcy Rodríguez no es el futuro, es un punto y seguido, es perpetuar el fracaso de un pasado que debe acabar. La legitimidad reside en los venezolanos, ciudadanos libres y con derechos propios que han dado defendido con su vida el futuro de un país rico que otros quisieron hacer pobre. Venezuela necesita un punto y aparte e iniciar el capítulo hacia la democracia y la libertad.

Y en esa proclama acérrima de los principios y los derechos no estáis solos. Tenéis con vosotros la fuerza y el poder del Partido Popular, desde las bases a las instituciones que gobernamos. A todos los niveles para reivindicar libertad para quienes hoy siguen encarcelados injustamente en Venezuela por defender la democracia. Para exigir el reconocimiento de vuestra soberanía. Para forjar futuro.

Frente a un Gobierno de España que ha perdido toda capacidad de influencia y respeto a nivel internacional, el PPCS os garantiza firmeza, responsabilidad y respeto. Protección y derechos para poner fin a una dictadura criminal y llenar de libertad las calles de Venezuela. La Venezuela libre que todos queremos.

Marta Barrachina es presidenta provincial del Partido Popular de Castellón