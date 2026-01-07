Vox, con el pueblo venezolano

La situación de Venezuela es la prueba más evidente del fracaso moral, político y económico del socialismo. Nicolás Maduro no es un dirigente legítimo, sino un narcodictador responsable directo de la persecución, el exilio y la miseria de millones de venezolanos. Muchos de ellos viven hoy en Castellón, tras huir de un régimen que les robó el futuro y que ahora, después de muchos años de sufrimiento, ven un poco de esperanza gracias a la intervención del presidente Trump.

Desde el nacimiento de Vox hemos estado siempre a su lado, porque si algo define a nuestro partido, y es un objetivo común en numerosos territorios, es combatir a una izquierda que conduce inevitablemente a la ruina. Durante estos años hemos acompañado a nuestros hermanos venezolanos en numerosas manifestaciones en Castellón, recordando al mismo tiempo que no vamos a permitir que la izquierda arruine España como ya ha arruinado a tantos otros países.

Una muestra evidente de esta miseria política la ha vuelto a ofrecer el PSOE de Castellón, que una vez más demuestra su afinidad ideológica con el régimen de Nicolás Maduro. Ayer por la mañana leíamos en este mismo diario la condena del PSOE a unos supuestos gritos dirigidos contra el gobierno de Sánchez. Sin embargo, llevan décadas guardando un silencio cómplice ante las torturas, la represión sistemática y el colapso económico que sostienen una auténtica narcodictadura en Venezuela. No tienen vergüenza ni la conocen.

Desde Vox reiteramos una vez más nuestro compromiso firme e inquebrantable con la libertad del pueblo venezolano y recordamos que, desde Castellón, no daremos ni un paso atrás para impedir que el socialismo y el comunismo arruinen ni una sola parte de nuestra ciudad.

Antonio Ortolá es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló