2026: listos para avanzar

El otro día, observando una selección de fotografías del último año, fui más consciente que nunca de todo lo que hemos hecho en l’Alcora. Doce imágenes, una por cada mes, bastaron para ordenar recuerdos, esfuerzos y decisiones que, vistas en conjunto, explican mejor que cualquier cifra cómo ha sido 2025. Un año intenso, exigente, de decisiones pensadas y de proyectos que están sentando bases firmes para el futuro. Ha sido un año de sembrar. De transformar espacios que llevaban demasiado tiempo abandonados y convertirlos en oportunidades reales. La antigua fábrica Sanchis, durante años símbolo de degradación, ha empezado a cambiar su destino con el avance en la redacción del proyecto que permitirá dar el primer paso: el derribo del inmueble, la retirada del fibrocemento y la posterior urbanización. Un proceso necesario para avanzar hacia nuevos usos, entre ellos la futura residencia de la tercera edad. Por otra parte, el entorno de Azulejos Plaza, también un antiguo ámbito industrial en ruinas, avanza hacia una nueva área urbana con servicios, actividad económica, zonas verdes y mejores conexiones. Son actuaciones complejas, pero decisivas para el crecimiento de nuestro municipio.

En ese contexto de recuperación de espacios y el aprovechamiento de oportunidades, se enmarca también todo el trabajo desarrollado en torno a la Real Fábrica. Un trabajo que en 2025 alcanzó un logro clave: una subvención de 3,3 millones de euros del Gobierno de España para la rehabilitación del edificio fundacional, con el 100% de la ayuda ya abonado. Este avance permite pasar del proyecto a la acción. Las obras comenzarán en 2026 y marcarán un antes y un después para este espacio emblemático y para l’Alcora.

2025 fue, además, un año clave en educación. El renovado y ampliado IES Ximén d’Urrea se convirtió en realidad tras años de reivindicación, con instalaciones modernas y dignas para alumnado y profesorado. En paralelo, seguimos mejorando instalaciones deportivas, como la renovación del césped artificial del campo de fútbol, que se suma al trabajo continuado para dignificar el deporte base y la práctica deportiva en l’Alcora.

La cultura y el patrimonio también han tenido un papel central. La nueva biblioteca municipal, ubicada en el recuperado edificio histórico de La Muy Noble, abrirá sus puertas este 2026 como un espacio moderno, accesible y al servicio de la ciudadanía. A ello se suma la actuación en la Nave BIC, actualmente en obras, que se está transformando en un gran espacio polivalente que permitirá acoger una amplia variedad de actividades, reforzando la oferta cultural y social de nuestro pueblo, que, por cierto, continúa más vivo que nunca.

No todo el avance se mide en grandes proyectos. También se construye pueblo desde lo cercano y lo que mejora el día a día. Mejoramos la accesibilidad y el espacio público con actuaciones de proximidad, reforzado la brigada municipal y apostado por el embellecimiento urbano a través de murales que hablan de lo que somos: identidad, patrimonio y valores.

La industria y el empleo siguen siendo una prioridad. Las inversiones en polígonos industriales superan ya los 3 millones esta legislatura. El empleo mantiene una evolución positiva e impulsamos herramientas útiles, como el Pacto Cerámico por el Empleo.

2025 no ha sido un año exento de decisiones difíciles. La tasa de basuras, obligada por la normativa europea, ha exigido explicaciones claras y cercanía. Y ahí vuelvo a una convicción personal: gobernar no es esconderse cuando algo es impopular o resulta incómodo, sino escuchar, explicar y acompañar. Por eso mantengo y refuerzo iniciativas como el Despatx al carrer o L’Alcalde a les aules. Estar cerca no es postureo, es la única forma de entender la política en la que creo y que practico.

Hay, además, otra cuestión que considero fundamental para avanzar. Cuando se identifica un ámbito a mejorar, hay que asumir el compromiso y trabajar para que ese cambio sea real. Lo dije hace un tiempo con la infancia. Hoy, con una concejalía específica y una programación infantil y familiar más amplia, creo sinceramente que hemos avanzado, y mucho. Sin triunfalismos, y con la convicción de que siempre se puede ir a más.

Con todo este camino recorrido, miro a 2026 con realismo y ambición. Un presupuesto de 22,9 millones de euros, con 6,8 millones destinados a inversiones, permitirá consolidar proyectos y sumar nuevos servicios, así como mejoras en calles, caminos, deporte, patrimonio e industria. Continuaremos cuidando cada barrio y cada pedanía, y seguiremos presentando proyectos sólidos para captar financiación externa, porque gestionar bien también es eso. Las fotografías ayudan a recordar lo hecho. El trabajo diario, a construir lo que viene. L’Alcora avanza paso a paso, con criterio, con iniciativas que fan poble y con una idea clara de futuro: mejorar la vida de nuestra gente.

Alcalde de l'Alcora y secretario generl del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón