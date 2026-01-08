Las redes sociales tienen una enorme fuerza porque permiten comunicar de forma inmediata, directa y cercana, llegando a un gran número de personas en muy poco tiempo. Son un canal clave para informar, generar opinión, crear comunidad y dar visibilidad a ideas, proyectos o acciones, facilitando además la interacción y el feedback ciudadano. Su capacidad para viralizar mensajes y humanizar la comunicación las convierte en una herramienta imprescindible para conectar con la sociedad actual y marcar agenda.

Observo con tristeza una práctica que se ha vuelto demasiado habitual: la creación de perfiles falsos en redes sociales para difamar, criticar sin argumentos o manchar la imagen de los demás. No son simples discrepancias políticas o diferencias de opinión; son ataques personales que nacen del rencor y la falta de valentía.

En los últimos tiempos, muchos vecinos me han trasladado su preocupación. Todos intuimos quiénes están detrás de ciertos comentarios o cuentas que, con tono calculado, buscan sembrar la duda o la división. Quizás lo hacen directamente, o quizás empujan a otros a hacerlo, manipulando desde la sombra. Pero el resultado es el mismo: dañar la convivencia y ensuciar el nombre de nuestro municipio.

Oropesa del Mar siempre ha sido un lugar de respeto, donde las ideas se debaten cara a cara, con argumentos y educación. Quien se esconde tras un perfil falso demuestra no solo cobardía, sino desprecio por nuestra comunidad.

Las redes sociales deben servir para unirnos, informar y construir, no para difundir falsedades ni destruir reputaciones. La libertad de expresión no puede confundirse con la libertad de injuriar. Como sociedad debemos exigir respeto y responsabilidad, tanto en la calle como en el mundo digital. Nadie debería esconderse para opinar. Detrás de cada pantalla hay personas, familias y sentimientos que merecen consideración.

Diálogo

Desde el Ayuntamiento de Orpesa seguiremos apostando por el diálogo, y también por denunciar los comportamientos que cruzan la línea del respeto. Invito a todos los vecinos a no dejarse manipular, a pensar por sí mismos y a defender siempre la verdad.

Porque la fortaleza de un pueblo no se mide por el ruido de unos pocos, sino por la dignidad silenciosa de la mayoría.

Y Oropesa del Mar merece dignidad, respeto y verdad.

Alcalde de Orpesa