La UE ante Groenlandia

Las aspiraciones de Donald Trump sobre Groenlandia no son nuevas. Durante su primer mandato exploró la posibilidad de comprar la isla, pero Dinamarca le dijo que no estaba en venta. Si una virtud se le reconoce al actual presidente norteamericano es la perseverancia, y nada más tomar posesión de su segundo mandato volvió a plantear sus ambiciones, en línea con el despliegue de una nueva política de seguridad centrada de modo más descarnado en los intereses de Estados Unidos. «Necesitamos Groenlandia», insistió la semana pasada, a las pocas horas de sostener que el futuro de Venezuela está en sus manos. Por si sus palabras no fueran suficientes para provocar el pánico en Copenhague y Bruselas, Katie Miller, la esposa de uno de sus más cercanos asesores, publicó en la red X un mapa de la isla recubierto por la bandera norteamericana con el texto: «¡Hasta pronto!» Entrevistado por la CNN, su marido remató la faena sosteniendo que Groenlandia será norteamericana, quieran o no los europeos. «Nadie se opondrá militarmente a EEUU», dijo Miller, humillando a Dinamarca, a los socios europeos de la OTAN y a la propia UE. Los europeos reaccionaron con una declaración inédita de apoyo a Dinamarca suscrita por siete países, entre ellos, España.

Asumida por Alemania, Francia, Polonia, Italia, España, Reino Unido y Países Bajos, la declaración es sin duda histórica. Efectivamente, que estos países le recuerden a Trump la necesidad de respetar los principios de soberanía, integridad territorial, e inviolabilidad de las fronteras, constituye una novedad de mucho calado.asta ahora, este tipo de recordatorio había servido para criticar la ocupación de Hungría o Checoslovaquia por parte de la URSS, o la más reciente invasión de territorio ucraniano por parte de la Rusia de Putin. Por primera vez, y aunque sea en un tono moderado, el mensaje va destinado a Estados Unidos, el principal socio de la Alianza Atlántica. Todo ello, a los pocos días de que la administración norteamericana incumpliera algunas de estas normas en Venezuela.

Europa parece haber comprendido que su futuro se juega en Groenlandia. Algunos líderes más díscolos, como Viktor Orbán, no firmaron el documento, pero todo indica que estamos a las puertas de un conflicto de repercusiones imprevisibles para el futuro de OTAN y el de la Unión Europea. Nadie duda de la importancia de Groenlandia para la seguridad del Ártico, una zona donde están cada vez más presentes Rusia y China. Sin embargo, el reforzamiento de la seguridad podría haberse planteado desde el reforzamiento de la OTAN y de la ampliación de la base que EEUU tiene en la isla. No parece que este sea el planteamiento de Donald Trump, que suele medir la importancia de los países por sus recursos. Trump sabe que Groenlandia cuenta con el 20% de las reservas mundiales de tierras raras, además de petróleo, oro, grafito, níquel, uranio, y otros minerales estratégicos. Respondió a la declaración europea reiterando que llevará a cabo su objetivo por las buenas o por las malas. La situación es, por lo tanto, de una gravedad extrema para una Europa que, por una vez, ha actuado unida en lo esencial. Una unidad que también se ha producido entre el PSOE y el PP, ya que ambos han respaldado la soberanía de Dinamarca.