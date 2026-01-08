El Yunque encuentra su partido

El 4 de julio de 2014, Álvaro Zulueta fue nombrado nuevo director general de CitizenGo, la plataforma internacional de Hazteoir.org. Ambas eran organizaciones tapaderas de la ultraderechista y secreta (aunque ya no tanto) El Yunque.

En este verano se abrió la primera gran crisis interna en Vox, que fue aprovechada por Santiago Abascal con el apoyo de Ignacio Arsuaga y las organizaciones yunquistas que controlaba, Hazteoír y CitizenGo, disconformes con la ideología de centro-liberal que pretendían darle los fundadores Vidal-Quadras, Camuñas y González Quirós.

El primer acto público al que acudió Abascal como nuevo presidente de Vox fue la Marcha por la Vida organizada en Madrid por colectivos antiabortistas del entorno de Hazteoír.

Poco después, el 23 de septiembre, Alberto Ruiz-Gallardón dimitía como ministro de Justicia, después de que el presidente Rajoy anunciase la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, que el ministro proponía como nueva ley del aborto y que recortaba drásticamente los derechos de las mujeres. Unos días después, dos centenares de personas se concentraron frente a la sede madrileña del PP para protestar por lo que calificaban de traición del presidente del Gobierno al retirar la reforma de la ley del aborto, con pancartas y gritos pidiendo la dimisión de Rajoy y llamándole traidor. La concentración fue convocada por la organización yunquista Derecho a Vivir.

La jerarquía eclesiástica contra Hazteoír

El Obispado de Getafe prohibió el 10 de marzo de 2015 a Hazteoír y Derecho a Vivir a realizar actividades dentro de su diócesis, por su pertenencia a la asociación secreta El Yunque. Arsuaga declaró que tal pertenencia a El Yunque era algo «irrelevante».

Unos meses antes, el arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, se negó a colaborar con otra asociación yunquista, CrossRoads, dedicada a la organización para jóvenes de la peregrinación a Santiago de Compostela; y el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, advirtió acerca del daño que estaban produciendo las organizaciones secretas a la unidad de los movimientos cívicos.

Posteriormente a la prohibición del Obispado de Getafe, se adhirió a esta iniciativa el arzobispo de Toledo y primado de España, Braulio Rodríguez, también en marzo de 2015.

En febrero de 2018, la asociación Jóvenes Pro-Familia pidió a los obispos que se deshicieran de la influencia de El Yunque. Lo hizo a través del presidente de la asociación, Pablo Hertfelder, hijo del considerado líder en España de El Yunque, ahora conocida como Organización del Bien Común. «Yo he sufrido mucho. El Yunque es una realidad y no hace ningún bien a la sociedad», declaró Pablo Herfelder. Con esta petición, Jóvenes Pro-Familia se adhirió a la que realizaron a la jerarquía eclesiástica otras organizaciones católicas, como RedMadre y Foro Social de la Familia, que se quejaban de ser manipuladas, acosadas e intimidadas por El Yunque.

Hazteoír se integra en CitizenGo

El 1 de octubre de 2015 fue publicada la primera edición de Actuall, diario digital impulsado por Hazteoir.org, que se presentó como especializado en la promoción de causas ciudadanas como el derecho a la vida, la familia y los derechos y libertades fundamentales, pero que enseguida se dedicó a la difusión de bulos y fake news de corte ultraderechista. El director de este nuevo medio yunquista era Alfonso Basallo, procedente de La Gaceta. Rosana Ribera de Gracia, la directora adjunta, había trabajado para Hazteoír.

A finales de enero de 2017, Hazteoír se integró oficialmente en CitizenGo, fundación también yunquista y presidida por Ignacio Arsuaga, en un intento de limpiar su imagen.

El Yunque reconoce su existencia

En mayo de 2017, la organización secreta El Yunque reconoció públicamente su existencia en Ciudad de México, por medio de uno de sus dirigentes, José de Jesús Castellanos López, vicerrector de la Universidad Vasco de Quiroga.

La noticia firmada por Álvaro Delgado y publicada por el periódico Proceso, decía: «El Yunque, la organización secreta de extrema derecha nacida hace 64 años en México, y que es semillero de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Popular (PP) de España, por fin decidió reconocer públicamente su existencia y operación en varios países del mundo, con el aval de la Iglesia católica. “El Yunque existe y está presente en varios países, pero su nombre es Organización del Bien Común. Originalmente, y por tradición entre sus miembros, se le denominaba sencillamente como La Organización”, explicó José de Jesús Castellanos López […]».

