Esto va de hegemonía

Me gustaría utilizar este rincón para aportar concordia. Ese es el deseo que me motiva a la hora de buscar un tema sobre el que escribir cada semana. No obstante reconozco que, en estos momentos y por desgracia, la realidad no avanza por esos senderos. El país más poderoso del mundo tiene un presidente, Trump, que quiere ejercer de amo del mundo. O dicho de forma más ajustada, quiere ejercer su hegemonía sobre las partes del mundo que más le interesan a él y a las grandes corporaciones que, como dijo el general Eisenhower en su día, son las que están detrás del trono y ostentan el poder. Hablo de hegemonía porque lo que Trump ha hecho en Venezuela y lo que anuncia, me refiero a eso de «hacer algo» en Groenlandia, Panamá, Colombia … advierte de que la cosa no va de universalizar derechos humanos y libertades democráticas, sino de hegemonía. Es decir, de supremacía o dominio de un estado, grupo o ideología sobre otros, ya sea por intereses políticos, económicos o militares. La prueba vergonzosa es que Trump mantiene a los de Maduro a cambio, de momento, de 52 millones de barriles de crudo y el control y la gestión directa del petróleo. Circunstancia que imagino que aprovechará para beneficiar a las petroleras de EEUU y crearle problemas a China o ahogar a Cuba y a Nicaragua.

En todo caso es indiscutible que este peligroso acto es una invasión y un secuestro que solo expresa la ley del más fuerte y va en contra del derecho internacional, la carta de la ONU… y todos los valores sobre los que se ha levantado la convivencia y el progreso en eso que se conoce como Occidente. Por desgracia Feijóo, Ayuso y Abascal no quieren enterarse y siguen aplaudiendo a Trump y culpabilizando de todo a Sánchez.

Analista político