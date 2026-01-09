Sin paños calientes

La cerámica vuelve a situarse en el centro del debate económico, y no precisamente por falta de voluntad del sector para avanzar hacia modelos más sostenibles. Los últimos encuentros entre la patronal Ascer y dirigentes autonómicos nos han dejado alguna reflexión, como que la industria resiste, pero lo hace con respiración asistida y bajo una presión regulatoria que amenaza con desbordar su capacidad de adaptación a los nuevos modos de producción que se nos exige desde Bruselas.

Es verdad que 2025 acabó con cifras estables y un ligero crecimiento apoyado en la mejora del mercado nacional. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad se esconden importantes desequilibrios. Que 44 plantas cerámicas estén hoy inactivas frente a 111 en funcionamiento es el reflejo de las dificultades estructurales que se han ido acumulando en los últimos años: costes energéticos disparados, mercados exteriores debilitados, problemas financieros y una creciente incertidumbre normativa.

El azulejo-hay que señalarlo las veces que haga falta- es un pilar económico y social en la provincia de Castellón, donde más de 70.000 empleos dependen directa o indirectamente de su actividad. De ahí que cualquier avance ambiental debe ser técnicamente viable, económicamente asumible y socialmente justo. La sostenibilidad no puede construirse ignorando la realidad productiva ni poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de empresas, la mayoría de ellas medianas y pequeñas.

El principal foco de preocupación está en la inminente revisión de la normativa europea sobre emisiones, que podría suponer un sobrecoste anual de entre 109 y 163 millones de euros, lo que equivaldría a volatilizar hasta el 80% del beneficio empresarial. No se trata de una resistencia ideológica al cambio, para nada, sino de una alerta fundada sobre la viabilidad económica ante las exigencias planteadas.

Las autoridades comunitarias tienen que mover ficha por una industria europea que hoy corre el riesgo de volar a entornos regulatorios más favorables. Esa es la realidad, se vista como se vista.

Director del periódico Mediterráneo