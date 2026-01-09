Fuerzas renovadas para seguir construyendo Almassora

Tras los días intensos de la Navidad, llega ese momento necesario de pausa y reflexión que nos permite reponer fuerzas y encarar el inicio del nuevo año con ilusión. En Almassora, encaramos un 2026 en el que vamos a seguir construyendo una ciudad que está viva, que piensa, que dialoga y que avanza.

Nuestro objetivo fue, es y seguirá siendo siempre el de poner a los almassorins en el centro de la toma de decisiones, centrándonos en ejes que consideramos esenciales, como la seguridad ciudadana, el impulso económico, las políticas sociales y la mejora constante de los servicios públicos. Son ámbitos que inciden directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos y que guían cada una de nuestras políticas. Ese ha sido y seguirá siendo nuestro único objetivo.

Tenemos retos importantes por delante. Seguiremos trabajando con la Generalitat para hacer realidad el nuevo centro de salud Sant Pere, llevar a cabo la reforma de la escuela infantil San José y para dar pasos firmes en el futuro vial rápido que conecte nuestra playa con el casco urbano, una obra primordial para la cohesión del municipio. Además, continuaremos llamando a las puertas del Gobierno central para que se desbloqueen inversiones urgentes como la regeneración de Pla de la Torre y la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil.

Veremos materializarse proyectos que nos ayudarán a transformar Almassora como la reforma integral de la Casa de la Cultura, nuestro epicentro artístico y cultural, y la adecuación del entorno de Santa Quitèria para revitalizar esta zona de gran riqueza paisajística e histórica con el objetivo de potenciarla como destino de turismo de naturaleza. Empieza un año nuevo y lo hacemos con energías recargadas, con espíritu constructivo y con la firme convicción de que Almassora debe seguir creciendo desde el diálogo y el consenso. Nos preocupan los problemas reales de la gente, no el ruido ni la crispación. Esa es nuestra forma de gobernar.

Aprovecho estas líneas para desear a todos los almassorins un feliz y próspero 2026. Que el nuevo año nos traiga salud, oportunidades y esperanza compartida para continuar construyendo, entre todos, una ciudad mejor. Porque la prioridad siempre deben ser las personas y porque nuestra meta no cambia: lograr una Almassora de todos y para todos.

Alcaldesa de Almassora