Opinión | LA RÚBRICA
El PSPV de Castelló,amb l’esport
Són les 14.30 hores del passat 22 de desembre i es celebra una convocatòria extraordinària i urgent del Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports. Els dos representants del PSPV, Jaime Vives i jo mateixa, assistim. Moltes absències, de polítics de l’equip de govern de PP-Vox i dels Clubs de Castelló. Si no haguera sigut per la nostra presència, no haguera pogut realitzar-se aquesta reunió al no haver-hi quòrum suficient... Una vegada més.
Tinguem una cosa clara: la culpa és de l’Ajuntament. Si els representants dels clubs no van assistir a aquesta reunió (i no és la primera vegada que passa) es deu a dos motius: les hores en què es realitzen, ja que hi ha persones que treballen i no poden assistir, i el nul interés de l’alcaldessa i la regidora a escoltar l’opinió de les entitats esportives de la nostra ciutat.
Begoña Carrasco i Maica Hurtado diuen que Castelló ha de ser la Capital de l’Esport, cosa que compartim totalment, però mai ho serem si són incapaços de respectar als clubs, atendre’ls i materialitzar les seues necessitats. Pots escoltar anys, però si no fas cas, malament va Castelló amb l’esport.
Des del PSPV-PSOE continuarem tendint la mà a aquest Ajuntament per a continuar col·laborant amb el Patronat, això sí, prioritzant les necessitats de les instal·lacions esportives, dels clubs i, sobre tot, dels esportistes de Castelló per damunt de l’autobombo i propaganda política que ja són marca de la casa del govern de Begoña Carrasco.
Regidor del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Castelló
