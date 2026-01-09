Vuelve Sánchez

Después del prolongado periplo navideño en los Pirineos, con parada y fonda en Andorra, tras dar la espalda al Rey y a las Fuerzas Armadas ausente en la Pascua Militar, vuelve Pedro Sánchez a la arena, para él cuasi la de los gladiadores del circo romano. Ayer inauguró su personal curso fotografiándose en la Moncloa con Oriol Junqueras, condenado por el procés (sedición y malversación) pasando más de tres años en prisión hasta que fue amnistiado por el Gobierno de Sánchez.

El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE inicia con fuerza el nuevo curso político, sin pararse en barras y priorizando sus intereses personales de aguantar en la silla curul del poder a toda costa. Con el líder de ERC ha mantenido un tet a tet a fin de avanzar en la nuclear exigencia del independentismo catalán en conseguir un modelo de financiación singular para el territorio español denominado Cataluña. Uno más de los 17 contemplados en el artículo 2 de la Constitución, correspondiente al Estado de las Autonomías.

La exigencia de la permanente extorsión independentista, con habitual trágala de Sánchez, queda centrada en una financiación catalana a la carta en la que la ordinalidad resulte prioritaria a la solidaridad. O sea, una nueva cesión de calado en contra de los intereses del resto de España y a favor de la conveniencia de Pedro, aferrado a la biblia sanchista por él dictada con el esclarecedor título: Manual de resistencia. El capítulo escenificado con Junqueras es el inicio de otras secuencias similares, a cambio de la supervivencia.

Basilio Trilles es periodista y escritor