Arriben les festes

Comencem any i arriben les nostres festes més tradicionals: arriba la Coqueta, el Dia de les Paelles… Benicàssim s’omplirà de gent, i es preveu més de 30.000 persones en un sol dia. Totes elles arribaran al nostre poble i no trobaran res de nou: els carrers sense arreglar ni netejar, el CEAM sense licitar (tot i que en campanya es negava que s’anara a privatitzar la seua gestió). No tenim una biblioteca nova, ni noves dependències per a l’Ajuntament, ni un arxiu municipal en condicions, ni una comissaria digna per a la policia local; no tenim un segon institut ni un segon ambulatori, no s’ha fet vivenda social, i el projecte del poliesportiu funcional només existeix sobre paper.

Els parcs infantils estan fets pols, i els xiquets i xiquetes passen una calor terrible a les escoles perquè la climatització només és prioritat als despatxos. Això sí, tenim uns impostos municipals que no paren de pujar, tot i que s’anunciava un «alleujament fiscal a les famílies» per a demanar el vot dels que ara governen amb majoria, en un programa que també anunciava el nou ajuntament, vivenda social, la nova biblioteca, el segon institut…

Res de res arriba. I ja som més de 20.000 habitants, amb un pressupost municipal de quasi 40 milions d’euros. No està bé enganyar la gent, no està bé gestionar sense transparència. Després de tants anys, ja tenim més que provat que la gestió del Partit Popular a Benicàssim no funciona: sentim parlar de projectes, però no arriben mai. Fa massa temps que ho patim.

Portaveu de Compromís a Benicàssim.