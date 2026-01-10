Castellón apuesta por la movilidad sostenible

La movilidad es un derecho fundamental de los ciudadanos, una verdadera necesidad que en Castellón se había quedado en el cajón del olvido hasta que, hace dos años y medio, entramos a gobernar. Desde ese preciso instante empezamos a trabajar para renovar los contratos caducos del Bicicas y del servicio de autobús urbano y comenzamos el 2026 tal y como finalizamos 2025, con trabajo y diálogo entre administraciones para, en este caso, mejorar el TRAM de la mano de la Generalitat.

Esta misma semana, cuando muchos están recuperándose de la Navidad y redactando la lista de buenos propósitos para el recién estrenado ejercicio, las máquinas ya se han puesto a trabajar en la primera fase de las obras de reparación del bucle central de la plataforma del TRAM. Será algo más de un mes y medio de trabajos que tienen previsto finalizar el 27 de febrero, antes de las fiestas de la Magdalena, y que se retomarán, en una segunda fase, tras la Semana Santa. Todo un detalle por parte de la Conselleria de Infraestructuras, dirigida por Vicente Martínez Mus, que hará posible que las fiestas fundacionales se desarrollen con total normalidad y que la ciudad luzca tranquila en las vacaciones de Semana Santa, cuando tenemos que mostrar nuestra mejor cara a aquellos que nos visitan.

Quiero destacar que esta actuación va mucho más allá de un simple parcheado, algo que los dos anteriores gobiernos ni siquiera fueron capaces de hacer. Entonces, pese a ser de los mismos partidos, las luchas entre el ejecutivo local y el autonómico eran fratricidas. Como les decía, las cosas han cambiado mucho y, ahora, vamos de la mano para desarrollar proyectos que suman calidad de vida para los castellonenses como este, en el que se va a realizar una reparación integral, poniendo a punto una plataforma a la que le hace mucha falta esta reforma.

Además de ver mejorada la plataforma del TRAM, en unos meses, antes de Pascua, los castellonenses podrán llegar con este transporte a la playa y lo harán estrenando unas unidades eléctricas de última generación silenciosas y modernas, que es lo que los castellonenses se merecen.

La mejora de la movilidad no se limita al TRAM, va mucho más allá y este 2026 marcará un antes y un después en el transporte público de la capital de la Plana. Las cifras así lo atestiguan: nuestro presupuesto para esta anualidad incluye 13,6 millones de euros para la mejora y modernización del servicio de autobús. Es una inversión que supone un incremento del 80% con respecto al 2025 y que permitirá adaptarlo a las necesidades reales de la ciudadanía. Así, la gestión del transporte en bus entre Castellón y el Grao dejará de ser competencia de la Generalitat y será municipal. Con ello, conseguiremos dar respuesta a las necesidades que nos han planteado los ciudadanos, que se centran en el aumento de las frecuencias de paso, los horarios y la adecuación del servicio a las necesidades reales de las personas usuarias, facilitando los desplazamientos diarios entre el núcleo urbano y la zona costera.

A este respecto, también debo destacar que el nuevo contrato de transporte público urbano de la ciudad, que se licitará próximamente y cuenta con una inversión de 187 millones de euros, se convertirá en el segundo mayor contrato municipal, solo por detrás del de limpieza, otra de las grandes preocupaciones de los castellonenses a la que estamos dando respuesta, cumpliendo con la palabra dada. El nuevo modelo de transporte incorporará líneas nocturnas, atendiendo una demanda histórica de movilidad, con nuevas conexiones que enlazarán zonas como Grapa y San Lorenzo, así como plaza de la Independencia (La Farola) con La Joquera. Además, se pondrán en marcha líneas específicas hacia la Marjalería y las urbanizaciones de montaña, mejorando la accesibilidad a estas zonas.

Y no me puedo olvidar del Bicicas. Hace ahora justo un año, estrenamos el renovado servicio con 500 nuevas bicicletas, un 16% más ligeras, más modernas, más accesibles y con 60 estaciones repartidas por toda la ciudad. Tras licitar el nuevo contrato por 12,3 millones de euros, desde hace 12 meses Castellón ofrece un servicio de movilidad 100% sostenible con notables mejoras como la activación a través del teléfono móvil inteligente. Además, contamos con un mapa de disponibilidad de bicicletas y anclajes a tiempo real para adaptarlos a la demanda.

Como queremos que la nuestra sea una ciudad de todos y para todos, la prestación ofrece ocho bicicletas eléctricas dedicadas a personas con movilidad reducida o gente mayor.

Como ven, no hay nada mejor que empezar el año con buenas noticias. Seguimos trabajando para darles muchas más.

Alcaldesa de Castellón.