Enero de tradición

Estos días están más presentes que nunca en nuestras agendas los hombres y las mujeres que trabajan la tierra, gracias a la festividad de san Antonio Abad, patrono de los ganaderos, veterinarios y protector de los animales. Este enero trae la agenda llena de actividades dedicadas a esta celebración. Mañana mismo en Peñíscola veremos bajar con las caballerías el tronco de algarrobo que pasea por nuestras calles anunciando la fiesta. La celebración nos anima a recordar nuestras raíces, la importancia de nuestro determinante sector primario y a arrimar el hombro para que siga siendo referente de calidad en Europa. Entiendo que desde las administraciones se debe velar por su viabilidad económica, la mejora de su competitividad y por garantizar que los productos del campo y del mar lleguen a nuestros mercados respetando al máximo los derechos y los esfuerzos del productor.

Desgraciadamente, teniendo que hacer frente a costes al alza por precios irrisorios, teniendo que afrontar competencia salvaje de otros países proveedores y teniendo que luchar por contar con los mejores canales de distribución y que estos apuesten por el producto de proximidad, no es tarea fácil.

Debemos estar al lado de las reivindicaciones de un sector que significa presente en nuestro país y debe significar futuro.

El sector primario es el pilar sobre el que se asienta el resto de actividad económica en nuestro municipio; sin su condición de pueblo marinero ni su buena mesa gracias a los mejores productos del mar y la tierra, el turismo en Peñíscola no sería lo que es.

Por todo, he querido compartir nuevamente esta reflexión y mi compromiso con este colectivo en estos días de celebración, hermandad y fiesta, para que lo sean también de reconocimiento a quienes hacen posible que disfrutemos de los mejores productos de nuestra tierra y del mar.

El 17 de enero, día de San Antonio, participamos de la misa en el ermitorio de la Virgen de la Ermitana. Tendremos este mes el tradicional desfile de caballerías que finalizará con el encendido de la hoguera por parte de la reina de las fiestas y la torrà popular en el recinto del Centro de Estudios.

Finalizará la agenda festiva con la bendición de animales en la Parroquia de Santa María, la rifa y una comida de hermandad.

Unos festejos en los que vamos a volver a comprobar el extraordinario trabajo y mimo con el que los propietarios de las caballerías engalanan sus carros y hacen grande esta fiesta llena de tradición.

A todos, felicitaciones y muy especialmente a la asociación de Sant Antoni y sus mayorales, sin ellos esta fiesta no tendría ni corazón ni alma, la que ponen ellos.

Alcalde de Peñíscola.