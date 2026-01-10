Humoristas

Quizá mi humorista favorito, el filósofo cómico (si se me permite la expresión, casi un oxímoron) Ignatius Farray, hace poco soltó dos frases que me parecieron geniales: «Estoy a favor del conocimiento, pero no de usarlo», «El mundo ahí fuera está lleno de tutoriales, pero lo difícil en la vida es hacer las cosas mal de corazón, siendo conscientes de lo sublimes y absurdas que pueden llegar a ser nuestras gilipolleces» y «Poesía es escribirte en la palma de una mano: No tengo ganas de seguir viviendo y en la otra: Merendar». Sí, lo sé, son tres las frases; déjenme que crea haber entendido su lección y me sienta contagiado de su nihilismo. A veces creo que esta gente que rema en dirección contraria y cabalga hacia un lugar infinito e imposible son los verdaderos iluminados de nuestro incierto tiempo, y los demás somos, o tratamos de ser, como dice Ignatius, ingenieros obsesionados con la eficiencia y la eficacia, meros «ferreteros del pensamiento».

Hablo de un modo de actuar servido a la inversa de la razón pura (espero que no me escuche Kant), que busca resquebrajar lo obvio, lo que todos tomamos por cierto y cabal, para escudriñar en la verdad absoluta, sin revestimiento.

O tal vez solo pretenda sacarnos unas risas y ahí, justo ahí, esté lo más magnífico de su modo de pensar, de ser.

Otros cómicos que me parecen estratosféricos son el dúo Pantomima Full. En escenas cortas, de uno, dos, como mucho tres minutos, presentan personajes reconocibles, realistas, con un discurso que las más de las veces no tiene nada de estridente ni sacado de contexto. El humor, la gracia, la pura burla está en los mensajes de texto que se insertan a posteriori. Nos hablan de clichés de nuestro tiempo como si de un pequeño documental se tratase y la broma en realidad somos nosotros mismos. Es casi un mirarse en el espejo y partirse luego la caja.

Soy una de esas personas intensas en mis consumos culturales. No quiero libros ni películas ni obras teatrales fáciles. Odio, muchas veces lo he dicho aquí, el cine de superhéroes, los best seller o las series al uso (todos con sus excepciones, por supuesto), soy un tipo serio en general, pero al mismo tiempo les aseguro que, igual que no hay día sin mi rato de lectura, tampoco paso ninguna jornada sin echarme unas risas viendo vídeos de humor. El algoritmo que gestiona mis recomendaciones de YouTube lo tiene claro: wargames, historia, fútbol y humor. En cualquier orden.

De hecho, he nombrado dos de mis referentes humorísticos actuales, pero hay más: Raúl Cimas, Andreu Buenafuente, Berto Romero, La Ruina, David Broncano, Héctor de Miguel, Polònia, Xavi Castillo, Louie CK, Daniel Fez, Ricky Gervais… Y me dejo un montón. Y es que, supongo, si acabamos tomándolo todo muy a la tremenda nos perdemos la parte divertida de la vida. Reír no solo alivia el estrés diario sino que muestra una parte de la inteligencia humana que nos reconcilia con nuestra propia condición. Somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor y, sobre todo, de sacarnos una sonrisa de cualquier tema. A veces de lo más inverosímil.

Editor de La Pajarita Roja.