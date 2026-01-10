La mejor noticia para el aeropuerto

En una reciente entrevista publicada en Mediterráneo, el president de la Generalitat valenciana avanzaba que en 2026 llegarán «grandes y muy buenas novedades» para el aeropuerto de Castellón, llamadas a reforzar su consolidación y a incrementar su actividad. El anuncio invita a una reflexión serena sobre qué tipo de novedades son realmente decisivas cuando se habla del futuro de esta infraestructura estratégica para el conjunto del territorio.

Más allá de las cifras de pasajeros o de las frecuencias aéreas que, sin duda, son importantes, la mejor noticia que podría darse para el aeropuerto de Castellón sería la puesta en marcha de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC), con más de un millón de metros cuadrados. No como proyecto en standby, sino como realidad en ejecución.

Conviene recordar que el aeropuerto ya no es exclusivamente una infraestructura de transporte. En su entorno se ha consolidado una actividad diversificada e industrial: empresas de mantenimiento y desmantelamiento de aeronaves, formación profesional aeronáutica y un ecosistema de emprendimiento aeroespacial que incluye una incubadora ESA-BIC y varias start-ups vinculadas al sector espacial. Esa base productiva existe y sitúa al aeropuerto en una posición diferencial.

En este contexto, la ZAC representa un salto cualitativo, por escala y capacidad de acogida. Se trata de atraer industria aeronáutica de mayor envergadura, generar empleo cualificado y estable, y, sobre todo, ofrecer a las start-ups ya implantadas la posibilidad de evolucionar desde la innovación y el prototipo hacia la producción industrial.

Además, las condiciones técnicas y urbanísticas ya lo permiten. El Plan Especial que ordena la ZAC está aprobado definitivamente, así como el proyecto de urbanización de la primera fase. El marco normativo existe y el modelo está definido.

Ojalá, por tanto, que la gran novedad sea, por fin, la materialización del proyecto de Zona de Actividades para potenciar el aeropuerto como un verdadero motor económico e industrial para Castellón.

