Bienvenido 2026

El nuevo año empieza, viva el año. Y viva la madre que nos parió, queridos lectores. Viva la gente trabajadora, comprometida y afable. En esta España nuestra, el año empieza movidito, de eso no cabe duda. El sanchismo se enfrenta a una temporada marcada por el calendario judicial, los escándalos políticos, los casos de corrupción que todos conocemos, el ninguneo internacional y el miedo a perder, por paliza de las buenas, todas y cada una de las elecciones autonómicas que están por llegar.

En la provincia, los ciudadanos vemos cómo el mercado de la vivienda ha enloquecido. No es que ciertas localidades turísticas costeras como Peñíscola o Benicàssim tengan el precio del metro cuadrado por las nubes, no. Es que en todas las poblaciones del litoral ha subido una barbaridad el precio de los inmuebles. Comprar un piso o una casa es ya todo un lujo en Burriana, Vila-real, Castelló, Benicarló... La cosa no pinta bien para quienes necesitan acceder a una vivienda.

Por lo que hace referencia a la capital de la Plana, las fiestas navideñas han sido económicamente excepcionales, tanto para el pequeño comercio como para el grande, para la hostelería y para los grupos musicales y de animación. Ha habido mucha faena, y eso es bueno. El lado negativo lo hemos visto en los precios. Todo ha subido una barbaridad. Y no es porque los comerciantes se hayan hecho de oro, como vocean los de siempre, no, ni mucho menos. Los precios están desatados en todas partes. Esperemos que con el paso de las semanas y los meses se estabilice un poco la cosa.