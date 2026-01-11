Renacer en el bautismo

Este domingo, la Iglesia celebra la fiesta del bautismo de Jesús. En el río Jordán, Jesús se hace solidario con los hombres y recibe el bautismo de penitencia de manos de Juan Bautista. Y al salir Jesús del agua «vio que el espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: 'Este es mi Hijo amado, en quien me complazco'» (Mt 3,16-17). Dios muestra así quién es Jesús, su identidad. Jesús es su hijo amado, en el que habita el Espíritu Santo.

Estas palabras iluminan el bautismo cristiano: en él, la persona recibe una nueva identidad. El bautismo no es una mera tradición, un rito externo o una celebración familiar. En el bautismo, la persona nace de nuevo, renace a la vida de Dios y recibe una nueva vida que no se agota en lo biológico. Es lo que Jesús dice a Nicodemo: «el que no nazca de nuevo» y «el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios» (Jn 3, 3.5).

Esta expresión no es una metáfora piadosa, sino una realidad espiritual. Renacer del agua y del espíritu implica una ruptura, un comienzo nuevo y una transformación continua. Una ruptura, porque se muere al pecado y al egoísmo que nos encierra en nosotros mismos; un comienzo nuevo, porque recibimos la vida misma de Dios que nos capacita para amar como Él ama, y una transformación continua porque el bautismo no es algo puntual, sino una fuente que estamos llamados a dejar fluir a lo largo de toda la vida.

Ante la confusión actual sobre la identidad personal, el bautismo ofrece la certeza firme de que los bautizados somos en verdad hijos e hijas amados de Dios, miembros vivos del cuerpo de Cristo, templos del Espíritu Santo y miembros de la familia de Dios, la Iglesia.

El bautismo transforma toda la persona. Allí donde el mundo propone éxito sin verdad, poder sin servicio o libertad sin responsabilidad, el bautizado está llamado a vivir según el espíritu, incluso cuando eso implique ir contracorriente. Vivir según el espíritu, significa permitir que el Espíritu Santo guíe los deseos, pensamientos, palabras y acciones, buscando el Reino de Dios.

El bautismo envía a ser testigos de Cristo. No con grandes discursos, sino con una vida coherente con la fe, marcada por la esperanza, la misericordia, el amor y la verdad. En un mundo herido por la violencia, la desigualdad y la soledad, el bautizado ha de ser signo de reconciliación, del cuidado del más débil y de confianza en Dios. No solo en el ámbito privado de la persona, sino también en el ámbito social, dejando que el Evangelio ilumine las decisiones cotidianas.

*Casimiro López-Llorente es obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón