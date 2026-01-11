Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
Universitat i empresa: aliances clau per a l’ocupabilitat del talent jove
En els últims anys, les universitats hem assumit la necessitat d’analitzar de manera sistemàtica el mercat de treball, les seues tendències i les demandes de les empreses ocupadores. Aquesta observació és essencial per a millorar l’ocupabilitat dels titulats i titulades i garantir una inserció laboral de qualitat.
Des dels seus inicis, fa 35 anys, l’UJI ha apostat per fomentar l’ocupabilitat de l’estudiantat, i ha sigut pionera a Espanya a incorporar pràctiques acadèmiques externes (PAE) obligatòries en tots els plans d’estudi. A més, des de fa més de 25 anys realitza el seguiment dels titulats i titulades i recull de manera sistemàtica l’opinió de les entitats col·laboradores, moltes de les quals acaben esdevenint ocupadores. Aquesta trajectòria es veu reforçada pel Pla d’Ocupabilitat i Emprenedoria 2024–2026, que destaca la importància d’analitzar el mercat de treball i consolidar relacions estables amb els agents ocupadors, i pel Pla d’Acció de Govern 2022–2026, que impulsa PAE de qualitat i estudis específics sobre les entitats ocupadores.
En aquest context, s’han presentat recentment els resultats de l’estudi Talento universitario y empresa, impulsat pel Subgrup d’Observatoris de la Sectorial d’Afers Estudiantils de CRUE. L’estudi permet comparar dades estatals amb les del nostre entorn més pròxim i recull la visió de 6.950 empreses espanyoles sobre la formació, les competències i els perfils dels titulats universitaris, així com sobre la relació universitat-empresa, els processos de selecció de talent i les expectatives de contractació. A Castelló, hi han participat 197 empreses. El projecte ha comptat amb la implicació de 53 universitats públiques i privades, en un exercici de col·laboració interinstitucional sense precedents, basat en una metodologia comuna i rigorosa.
Entre els principals resultats, el teixit empresarial de Castelló presenta menor presència d’empreses de serveis professionals i de la indústria, i major representació d’altres serveis i del sector agrícola. A més, a Castelló hi ha una proporció més elevada d’empreses amb baixa o nul·la presència de titulats en plantilla respecte a la mitjana estatal, 2 de cada 10, mentre que en l’àmbit estatal 9 de cada 10 empreses compten amb titulats. Pel que fa a les competències més demanades, tant a escala estatal com local destaquen la responsabilitat, la motivació pel treball i la capacitat de resolució de problemes. En canvi, les empreses consideren que les persones titulades mostren un alt domini del compromís ètic, la capacitat de treball en equip i l’aprenentatge continu.
També s’observen diferències en els factors de contractació: en l’àmbit estatal predominen l’experiència, els coneixements d’ofimàtica i la titulació específica, mentre que a Castelló, després de l’experiència, es valora especialment haver realitzat PAE en la mateixa empresa, seguit de la titulació específica i les recomanacions. Les diferències també són clares en les fonts de reclutament: a escala estatal destaquen les recomanacions, els portals d’ocupació en internet i els serveis universitaris, mentre que a Castelló predominen els canals universitaris, seguits dels programes de PAE, fet que reforça la importància de la relació directa entre l’UJI i el seu entorn socioeconòmic.
Quant a les condicions de contractació, a Espanya el 71,7% de les persones recentment titulades tenen contracte indefinit i el 83% treballen a jornada completa. A Castelló, aquests percentatges s’eleven fins al 83% i el 89%, respectivament, tot i que el percentatge de persones que cotitzen en els grups d’1 a 3 és inferior a la mitjana estatal. D’altra banda, només un terç de les empreses de Castelló preveuen contractar persones titulades, davant d’una de cada dues en l’àmbit estatal. Finalment, el 80% de les empreses espanyoles mantenen algun tipus de relació amb les universitats, percentatge que baixa al 60% a Castelló. Malgrat això, la valoració de l’impacte social de l’UJI és molt positiva i superior a la mitjana estatal.
En conclusió, aquest informe aporta evidències rellevants per a la presa de decisions en política universitària. A més, confirma que la relació universitat-empresa a l’UJI és sòlida, però també posa de manifest la necessitat d’ampliar la col·laboració amb més empreses del territori. L’aposta decidida per les PAE continua sent un element clau per a construir ponts entre el món acadèmic i el laboral i reforça el compromís de l’UJI amb el seu territori com a motor de canvi i agent de desenvolupament socioeconòmic.
* Mamen Pastor Verchili és vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable
* M. Isabel Beas Collado és responsable de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) i coautora de l’estudi
