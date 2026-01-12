El año 2025 fue un año de triunfo para mi pueblo. Lo fue porque Vilafamés ganó. Y lo hizo recordando al PSOE y Compromís que ellos gobiernan pero quienes mandan en el municipio son los vecinos.

La reculada de ambos partidos en su intento de imponer el sistema de recogida puerta a puerta fracasó. Con una lección de soberanía popular que deseamos que aprendan. No se puede gobernar para el pueblo de espaldas al pueblo. Y Vilafamés se encargó de recordárselo.

Iniciamos 2026 en la casilla de salida. Y lo hacemos con el firme propósito de decidir, ahora sí con el pueblo, qué sistema es el mejor para recoger los residuos. Lo haremos con participación y debate. El que Vilafamés merece frente a un gobierno acostumbrado a imponer.

Lo vimos con el puerta a puerta y también con el pago de más de 300.000 euros de facturas en el cajón acumuladas desde mayo. PSOE y Compromís, en contra del criterio del propio interventor, impusieron su voluntad. La que se saltaba todas las reglas para cometer infracciones que, en algunos casos, como advirtió el interventor, eran «muy graves».

Es el resultado de no saber gestionar. El que en tres años nos ha privado de las ayudas del Consell para prevenir incendios. Más de 50.000 euros a los que PSOE y Compromís han renunciado y que podríamos haber aprovechado para estar más protegidos frente al fuego.

Empezamos año con el firme propósito de dejar de perder. Porque Vilafamés merece más. Merece empezar a ganar.

Y cada vez estamos más cerca.

*Marisa Torlà es portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Vilafamés