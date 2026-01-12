Orgull onder

En la localidad de Onda creemos en el valor del esfuerzo. En esa constancia silenciosa que no siempre aparece en los titulares, pero que transforma vidas. Y si hay un ámbito donde esa cultura del sacrificio, la superación y la humildad se ve con más claridad, ese es en el ámbito del deporte.

Por eso, la gala anual de reconocimiento a nuestros deportistas que celebramos en Onda no es solo un acto simbólico. Es mucho más que eso. Es un gesto colectivo de agradecimiento. Un «gracias» sincero de toda una ciudad a quienes nos inspiran con su entrega diaria.

Este año hemos reconocido a 65 ondenses que representan el presente y el futuro del deporte local: deportistas de élite, jóvenes promesas y mujeres que siguen rompiendo barreras en las categorías sénior. Cada uno de ellos y ellas ha escrito su historia con disciplina, con esfuerzo, con una ilusión que contagia. Y eso, para una ciudad como Onda, es motivo de orgullo.

Quiero destacar también la participación en la gala de los deportistas Lorena Madueño y Pau Nacenta, referentes del esfuerzo y el compromiso. Escucharles hablar de su trayectoria fue emocionante y, sobre todo, muy inspirador para todos. Nos recordaron que detrás de cada logro hay una familia, un club, un pueblo que muestra su apoyo. Que nadie llega solo. Que el deporte, aunque tenga momentos individuales, siempre es un viaje colectivo.

Es por ello que desde el Ayuntamiento de Onda seguimos reforzando nuestro compromiso con el deporte. Y lo hacemos invirtiendo 30.000 euros en becas para deportistas locales, facilitando que puedan afrontar gastos federativos, materiales o desplazamientos. Pero el apoyo no se queda ahí: seguimos respaldando a nuestros clubes, mejorando las instalaciones y promoviendo hábitos saludables desde la base. Porque cuidar del deporte local es también cuidar de nuestra gente. Cuidar de nuestro municipio.

Invertir en deporte es invertir en futuro. En salud. Y, sobre todo, en valores. Porque el deporte forma campeones pero, sobre todo, forma buenas personas. Personas que luego devuelven todo lo aprendido en forma de ejemplo, entrega y un claro y sincero compromiso.

Gracias a todos los que hacéis posible que Onda sea una ciudad que cuida, que anima, que acompaña. Una ciudad que se levanta a aplaudir cuando uno de los suyos se supera. Una ciudad que se enorgullece de sus deportistas como si fueran parte de cada familia. Porque lo son.

Eso también es orgull onder. Y lo llevamos muy dentro.

*Carmina Ballester es alcaldesa de Onda