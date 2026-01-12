Más personal

Somos personas, la relación humana es fundamental para nuestra vida. Pero a raíz de la pandemia y de los avances tecnológicos se han extendido prácticas que la excluyen con la excusa de menos riesgos para la salud, mejor organización, ahorro de costes, etc.

Se han quedado la cita previa, el código QR, la digitalización forzosa de tramites esenciales y otros. Afectan a todas las actividades cotidianas, grandes compañías eléctricas o de comunicaciones, bancos, restaurantes, centros de salud y organismos oficiales.

Dicen que racionalizan el servicio y mejoran la atención pero discrepo completamente. Se deshumaniza y se limita el acceso, te tienes que comunicar con máquinas, que al menor error te obligan a volver a empezar. No contestan al teléfono y todo tiene que ser on line. Si consigues cita, es en el horario que te dan. Y, en general, debes someterte a sus condiciones sin alternativa. Muchas menos oficinas de todo y mas apps.

En la cuneta se quedan derechos humanos. ¿Qué pasa con las personas mayores o las que no tienen educación o acceso informático? O que buscan ayuda o se les impide acceder a lo que deseen, cosas básicas como cobrar una pensión o una cita médica.

Lo peor es que no son solo empresas sino que afecta a la administración a todos los niveles. Deberían ser garantes de un trato digno y del acceso universal, pero no lo son. Lo gratificante que era ir al mostrador explicar tu problema y salir con el asunto solucionado. La modernización no debe suponer barreras.

*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho