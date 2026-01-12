¡Vaya tela patatera!

Estas pasadas fechas navideñas me traen entrañables recuerdos y sentimientos de felicidad. El amor como fundamento de la relación familiar se multiplicaba hasta el infinito en cualquier rincón de la casa.

Y también recuerdo esa Nochebuena que llevé a mi casa a una amiga sola, traumatizada, con un padre que abusaba de ella desde niña. Una joven preciosa con unos sentimientos maravillosos y que la vida había situado en el sitio equivocado. María se suicidó unos años más tarde... A muchos niños y niñas abusadas sexualmente no los mata nadie, no hace falta, simplemente no soportan el sufrimiento y se liberan.

Esas son las dos navidades reales, la Navidad de felicidad y la de desdicha y sufrimiento.

Y alrededor, nosotras y nosotros, con nuestras vidas, disfrutándolas, complicándonosla o dejando que nos la compliquen. Esa Navidad fui más consciente de la maldad humana y del mirar a otro lado, del narcisismo perverso y de lo injusto de la vida. Y también lo fui de la bondad y del sufrimiento insoportable y de la solidaridad y del cariño.

Sé por qué muchas personas sindicalistas somos sindicalistas, así como sé por qué muchos políticos son políticos. Sé que nuestro compañero delegado del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló es un extraordinario sindicalista con sus luces y sombras como todas las personas. Defiende con total conocimiento de causa a las personas trabajadoras y conoce su medio laboral mejor que muchos que lo gestionan.

Sé que es ingrato al poder establecido y por eso piden que se le eche de su sindicato. Y es curioso, este sindicato sabe de su valía como defensor de lo justo y sabe que ante numerosas situaciones injustas e incumplimientos de normas y derechos, los gestores políticos no actúan y, sin embargo, aquí, esos mismos gestores piden que CC OO le eche. Solo puedo decir: ¡Qué bien lo estás haciendo compañero!

Y lo digo porque sé de qué hablo. Llevamos meses pidiendo una cita con el director general de Salud Pública tras denunciar formalmente por escrito los graves actos de un director de centro de nuestra sanidad y no quieren oír la verdad, por si acaso.

Lo siento compañero, esta Nochebuena y Navidad y Reyes has estado sentado en mi mesa, conmigo, con nosotras y nosotros porque sabemos que tú no eres el perverso, si no una víctima de este sistema.

*José Clemente Saz Soler es delegado del Departamento de Salud de Castelló del SI de la FSS CC OO Comarques del Nord