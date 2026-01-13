Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Qualsevol cosa pel poder
Sembla que obtindre el poder és un àpat molt apetitós, ningú el menysprea, ni cap dirigent vol prescindir-ne. Crec que va ser el portaveu del PP, el que no fa molt va afirmar rotundament, «quan algú està disposat a qualsevol cosa per tenir el poder, és que vol el poder per a fer qualsevol cosa». Supose que qualsevol cosa és l’insult, la mentida, la violència verbal, inclòs en alguns casos la violència física delegada, o el segrest i les morts. La frase és redona i és clar que es refereix al president Trump o al president del Partit Popular i companys de viatge, perquè ell és el que aspira a tenir el poder reflectint-se en el president Trump. És clar que no deixa de ser una dita desgraciada, perquè realment critica una ambició desmesurada i un reconeixement de les intencions dels aspirants: del seu cap del partit o perquè no, de la fruitera Ayuso, quan tinga el poder que busca. L’expressió es pot aplicar a tots els de la corda de Trump, Putin, Milei o Orbán, que amaguen les seues intencions i les posen en marxa quan aconsegueixen el delerat poder.
Trump és un dels exemples més clars, volia, i estava disposat a qualsevol cosa per aconseguir el poder i ara l’usa per a fer qualsevol cosa. La bel·ligerància militar dels Estats Units d’Amèrica del nord ha estat al llarg dels temps, una senya d’identitat, que la portà als més estrepitosos dels fracassos militars (Vietnam, Iraq, Afganistan), deixant a les nacions en les quals intervenia col·locant dictadors amb l’ajuda de la dreta econòmica, en la més absoluta misèria, encara que, si era això el que es buscava, ha estat sempre un èxit. Trump, ha pujat al poder prometent als americans que no entraria en conflictes militars i ha encetat accions de guerra contra l’Iran; recolza el genocidi de Gaza i Cisjordània per les forces d’ocupació israelianes.a ordenat accions de guerra en Nigèria; ha trencat el difícil equilibri comercial mundial amb xantatges i amenaces i finalment ha segrestat al president i l’expresidenta del parlament veneçolans, trencant totes les normes internacionals i de passada es queda amb el territori. En fi, ha fet de l’ostentació del perdonavides mafiós, la seua marca personal. La seua senyera, que ja estava desprestigiada ara a més esta enfangada.
