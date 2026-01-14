Somos ya 40.000

Burriana ha iniciado este 2026 con una noticia que es mucho más que una cifra: ya somos más de 40.000 vecinos inscritos en el padrón municipal. El INE, nos sitúa como el segundo municipio de la provincia con mayor crecimiento absoluto. Que uno de cada diez nuevos residentes en la provincia elija nuestra ciudad no es fruto del azar, sino el resultado directo de una estrategia política que hemos centrado en recuperar la confianza, reactivar la economía y desbloquear el futuro de la Burriana que merecemos.

Hemos trabajado intensamente en estos dos años y medio de legislatura para que Burriana vuelva a ser el lugar ideal para desarrollar un proyecto de vida. Para ello, hemos acelerado nuestro crecimiento poblacional un 30% respecto al año anterior, atrayendo a parejas jóvenes a zonas como Novenes de Calatrava y consolidando nuestras zonas de playa como lugares atractivos donde vivir los 365 días del año.

Frente a casi una década de parálisis en la ciudad y presión fiscal a los bolsillos de sus ciudadanos, hemos demostrado con responsabilidad y rigor que otra forma de gestionar es posible. Fruto de ello, hemos situado a Burriana como una de las ciudades con menos impuesto de la provincia, porque entendemos que el dinero debe estar en el bolsillo de las familias.

Proyectos estratégicos en el horizonte como Sant Gregori, la regeneración de la zona de la antigua fábrica de Formolevante, cuyo espacio se transformará en un nuevo núcleo urbano con viviendas, zonas comerciales y áreas verdes junto a la avenida Jaime Chicharro junto a las unidades de ejecución del entorno de Ribesalbes proyectan una ciudad que superará en los próximos años los 50.000 habitantes.

Por eso nos estamos preparando con infraestructuras de primer nivel y a la vanguardia, acordes a nuestro tamaño y potencial, como la nueva depuradora capaz de reutilizar el agua y asegurar nuestro abastecimiento; la finalización de la apertura de la avenida Cañada Blanch, indispensable para conectar mejor nuestra zona marítima con la ciudad; la reanudación de las obras del IES Jaume I, o el futuro Centro de Salud del Puerto, un proyecto que sin duda mejorará los servicios en una de las áreas con mayor crecimiento y potencial.

Superar los 40.000 habitantes demuestra que Burriana ha recuperado su atractivo, liderazgo en la región y está de moda entre las parejas jóvenes de municipios de alrededor. Solo si creemos en nosotros mismos y trabajamos cada día comprometidos con una Burriana más próspera podremos acercarnos a la ciudad que todos queremos.

Alcalde de Burriana