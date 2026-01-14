Dos años sin respuestas del PSOE

Gobernar mi provincia es un privilegio. Un honor que me concedieron los castellonenses el 28 de mayo de 2023 con un mensaje en las urnas que exigía cambio con mayoría absoluta. Un mandato que llevaba implícita la responsabilidad de gestionar y servir a mi tierra. Ese día asumí el compromiso de trabajar por una provincia que me había visto nacer y que forma parte de mi vida. Hacerlo a todos los niveles para ejercer el cambio. Trabajar a pie de calle para ejercer la función política desde la masía más recóndita hasta Europa.

Ese propósito guía mis pasos desde hace más de dos años. Y en ese camino constante y exigente, en el que no hay descanso, nos hemos encontrado con un Gobierno de España no solo desaparecido, sino desleal y opresivo.

En enero de 2024 solicitamos audiencia a Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, y también a Óscar Puente, responsable estatal de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible. Pasados casi dos años, nada sabemos.

Nuestro deseo era trasladarles a quienes sí tienen competencias en estas materias, las necesidades logísticas de nuestros transportistas, garantes de riqueza y desarrollo para nuestra tierra. Exigirles la defensa de la cerámica, ese sector medular para la economía de la provincia que genera más de 70.000 empleos y asegura calidad de vida para las familias.

Pero pese a nuestra insistencia, ninguna reacción por parte de quienes deberían gobernar por el éxito de España. Y digo España porque la cerámica genera el 32,2% del Producto Interior Bruto (PIB) y garantiza un 30% de empleo a una provincia, la de Castellón, que concentra el 98% de la producción nacional y el 78% de las empresas españolas.

No hay respuesta ni compromiso. No hay reacción ni implicación. Porque sencillamente no hay Gobierno de España. El 22 de noviembre de 2022 fue el último año en el que Pedro Sánchez asumió su deber constitucional de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.

Desde entonces, la nada. Porque están de salida. Así nos lo ha demostrado la ministra de Hacienda. A la puerta del despacho de María Jesús Montero nos dirigimos el 5 de abril de 2024. Solicitamos una reunión para reclamar una financiación local justa, que diera respuesta a los problemas que la actual legislación impone a nuestros pequeños ayuntamientos y que tanto desespera a alcaldesas y alcaldes. De todos los colores y signos políticos.

La nada. Ni una reacción por parte de una ministra a la que también queríamos trasladar la necesidad del pago de una deuda que se contabiliza en 221 millones de euros. Un castigo que nos priva de inversiones vitales para el desarrollo de la provincia y claves en la mejora de la calidad de vida de los castellonenses. Y por eso insistimos el 9 de mayo de 2025. Pero nada. No hay respuesta.

Y como la nuestra es una gestión constante y diaria, no cejamos en el intento de seguir reclamando al Gobierno de España lo que solo Pedro Sánchez puede concedernos.

El 19 de septiembre de 2025 acudimos a la nueva ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tras la marcha a Europa de Teresa Ribera. Sara Aagesen tampoco nos ha dado respuesta. Lo lamentamos porque nuestro objetivo era doble.

Por un lado participarle nuestros proyectos para garantizar el agua a la población y compartir inversiones que dotaran a la provincia de infraestructuras clave para asegurar este bien básico.

Por otro lado, proponer a la ministra la batería de inversiones urgentes y necesarias que permitan proteger a las familias castellonenses de los riesgos de las lluvias torrenciales. La perentoria necesidad que tenemos de contar con infraestructuras hidráulicas que frenen avenidas y resuelvan la destrucción que solo pueden causa pérdidas y dolor.

El Gobierno de España puede darnos la espalda pero sepan que ese desplante y desdén no agotarán nuestro empeño. Porque detrás de cada paso y de cada decisión está el aliento de los miles de castellonenses que el 28 de mayo de 2023 nos dieron su confianza. Y ese voto es sagrado para seguir batiéndonos por nuestra tierra.

Hoy volvemos a apelar al Ejecutivo para que actúe en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Para que responda a nuestras llamadas y atienda las necesidades de los castellonenses. Porque su silencio solo nos empodera y alienta en nuestro deseo de seguir haciendo de nuestra provincia la mejor tierra del mundo.

No pedimos favores. No pedimos prebendas. Solo pedimos que no nos discriminen. Porque el abandono y la marginación no nos silenciará nunca. Nos hará más fuertes para seguir reclamando a pleno pulmón lo que Castellón merece y se llama justicia.

Presidenta de la Diputación de Castellón