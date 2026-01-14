No debería ser excepcional

El hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se vayan a reunir el próximo lunes es, sin duda, una buena noticia. Especialmente porque es un acto absolutamente inhabitual cuando, para el buen devenir de los asuntos públicos españoles, esos encuentros deberían ser frecuentes e incluso convendría que se produjeran de manera fija y rutinaria. Quizá así el ritmo de la política española no se encontraría con tanta frecuencia al albur de las buenas o malas relaciones existentes entre los dos principales partidos políticos. Pero como eso no se produce y las relaciones institucionales y parlamentarias, e incluso las personales, de Sánchez y Feijóo son prácticamente inexistentes, la invitación del presidente, aceptada por el líder del PP, solo puede ser bienvenida.

Sánchez ha planteado la reunión con Feijóo para hablar del posible envío de tropas españolas a Ucrania, junto a otros países europeos, siempre que Rusia acepte un alto el fuego definitivo y entable unas negociaciones para alcanzar una paz duradera. En el Partido Popular ya han puesto algunas condiciones a esa conversación que parecen haber sido asumidas por parte del Gobierno. Después de diez meses sin cruzarse la palabra más allá de en las sesiones de control del Parlamento, donde prima más la descalificación que el debate, los populares quieren una conversación sobre el conjunto de la política exterior y la defensa y no únicamente sobre Ucrania. De momento, se sabe que la situación de Venezuela también estará en el orden del día y el Ejecutivo parece dispuesto a informar de la estrategia de seguridad y diplomacia que está aplicando.

Más allá de las reticencias que se han expresado desde el PP a este encuentro, el número dos popular, Miguel Tellado, hizo alusión a la «precariedad parlamentaria, corrupción masiva y descomposición política» del Gobierno mientras este no ceja en destacar las relaciones de los populares con Vox, lo que no parece un buen preludio para empezar a hablar, lo cierto es que esta entrevista entre los dos líderes políticos debería ser el reinicio de una serie de encuentros en los que ambos compartieran sus opiniones sobre la preocupante situación del mundo en la era Trump, pero también sobre la propia situación política española. Ambas coyunturas preocupan y mucho a los ciudadanos. La situación mundial, porque inquietan algunas de las decisiones del presidente estadounidense, y la española, porque existen problemas acuciantes, como el de la vivienda, que deberían ser abordados desde un amplio acuerdo entre los dos principales partidos. Y no solo porque sean los partidos que pueden relevarse al frente del Gobierno, sino también por el alto poder territorial que tiene el PP en este momento, con competencias autonómicas en materias como la ordenación del suelo de la vivienda, que requerirían de un amplio pacto de Estado para ser abordadas con éxito.ay más cuestiones que ambos líderes debieran tratar y pactar, entre ellas el nuevo sistema de financiación autonómica, que requiere de un debate amplio y sincero, porque de su aplicación se derivará la financiación de las políticas públicas que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía. No hay muchos motivos para el optimismo, pero ojalá que el encuentro del lunes allanase el camino para avanzar hacia acuerdos más amplios.