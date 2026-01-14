La fiesta de Sant Antoni Abad

Una de las fiestas más emblemáticas de la provincia castellonense y de muchos otros lugares del país es la dedicada a Sant Antoni Abad, patrón de los animales de labor especialmente y, sobre todo, íntimamente relacionada con el fuego y con las tareas agrarias. Según informa en este mismo periódico Javier Ortí hay más de medio centenar de celebraciones dedicadas al santo solo en nuestros pueblos entre enero y febrero.

En 1975 empecé a pergeñar lo que, más tarde, se convertiría en una tesis doctoral con más de mil páginas de contenido, sobre esta singular festividad. Y asombra la variedad de actos populares de hondas raíces antropológicas que subyace en ellos.

Los preparativos han comenzado ya en los pueblos desde el 8 de enero (Castellfort, Olocau, les Coves, Vilanova, Vila-real, Moncofa, Segorbe y Atzeneta, por citar algunos) y proseguirán hasta el 16 de febrero, en que finalizarán los actos en la población de Portell.

Elementos comunes los constituyen la matxà, la teia (l’arreplega de la llenya pel poble, la pujà del Raval en Borriol), antigament es feia una loa al sant. I altres competicions i corregudes. Avui es fa una gran foguera comunitària a la plaça (en Borriol) i en altres llocs. Una part fonamental és la gastronomia festiva (coquetes, figues albardades, etc.). I una altra. La construcció de la barraca, una pira troncocònica, la qual espera la seua cremà. I, naturalment, els oficis religiosos (misses, processons, benediccions de la gastronomia i dels animals…).

Sin duda, la fiesta de Sant Antoni es de una popularidad extraordinaria, no solo en nuestra provincia, sino en la Comunitat Valenciana y otros países, destacando la fiesta de Canals y las de nuestra provincia castellonense como Forcall, Vilafranca, Vilanova, Vila-real, Morella, Borriol, Els Ports, Benicàssim, Todolella, etc.

Profesor