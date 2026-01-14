Mercosur, la enésima traición

Desde Vox lo veníamos advirtiendo y lo hemos combatido todo lo que ha estado en nuestras manos. Sin embargo, los burócratas de Bruselas han decidido dar un paso más y avanzar en la aprobación del acuerdo con Mercosur, consumando así la enésima traición del bipartidismo al campo y a la ganadería castellonense y de toda España. Un acuerdo que cuenta ya con el visto bueno del Consejo de la Unión Europea.

Hablamos de un gran pacto internacional que facilita la entrada masiva de productos agrícolas procedentes de países sudamericanos a precios más bajos. Productos que compiten de manera claramente desleal con los nuestros, al producirse con menores costes, menos exigencias sanitarias, laborales y medioambientales. Todo ello pone en serio peligro la rentabilidad y la supervivencia del campo español.

En la práctica, esto significa que productores de Brasil o Argentina podrán vender en los mismos mercados que nuestros agricultores de Castellón, pero sin sufrir las durísimas trabas europeas. Unas trabas que asfixian a nuestros agricultores y ganaderos, que ya están hartos de tanta regulación, hartos de tantas traiciones y hartos de ser la moneda de cambio de los acuerdos diseñados en despachos lejanos por burócratas que desconocen su realidad.

Como si no fuera suficiente, el daño provocado por la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y el ataque reiterado al sector primario, ahora llega Mercosur para rematarlo. Que nadie lo dude, Vox seguirá dando la batalla y hará todo lo que esté en sus manos para revertir estos efectos devastadores y defender a quienes trabajan la tierra y alimentan a España.

Portavoz de Vox en Castellón