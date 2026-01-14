Opinión | RECONTRA
Pandora
Cuenta el mito que Pandora, la mujer de Zeus, abrió una caja y liberó todos los males del mundo. Lo hizo por curiosidad o por ingenuidad. En el fondo, fue un gesto pequeño con consecuencias descomunales. Algo muy del siglo XXI. Algo muy reconocible para cualquiera que haya seguido la política global desde que Trump decidió que el sistema internacional era una partida de Monopoly con reglas opcionales.
Los latinos de EEUU depositaron en la urna su voto para el monstruo naranja y, cuando esta se abrió para el recuento se desató el caos. Al levantar la tapa, salieron disparados viejos conocidos: el nacionalismo excluyente, el desprecio por la ciencia, el señalamiento del diferente, la nostalgia autoritaria y la idea de que la democracia es estupenda… siempre que ganen los nuestros.
La extrema derecha global no creó estos males, pero sí les dio permiso para salir de la caja. Trump no inventó el populismo, pero lo convirtió en espectáculo de prime time. Lo hizo ruidoso, rentable y exportable. Como una franquicia: versión brasileña, versión húngara, versión italiana, versión española. Cada una con su acento local, pero todas con el mismo manual: polarizar, simplificar, desacreditar instituciones y, cuando algo falla, culpar a un enemigo externo o interno.
Los demonios, una vez sueltos, no entienden de segundas vueltas. Lo inquietante del mito no es que Pandora abriera la caja, sino que una vez abierta ya no se podía cerrar. Pero en el relato clásico, sin embargo, quedó algo dentro de la caja: la esperanza.
Urbanista
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias vuelven a Castellón: Aemet confirma cuándo hay que llevar el paraguas
- Fallece el castellonense Luis Batalla, referente empresarial de la Comunitat Valenciana
- Un incendio calcina una vivienda prefabricada y varios vehículos en Castelló
- Tres nuevas marcas de moda desembarcan en El Corte Inglés de Castellón
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Más de 10.300 progenitores de Castellón ya pueden optar a dos semanas pagadas de trabajo: estos son los requisitos
- Al menos un detenido en Castellón de una red que estafó más de 86.000 euros con falsas inversiones en una multinacional