IA en acción

Los primeros días de enero ya marcan la hoja de ruta de la Inteligencia Artificial en 2026: la carrera ya no se libra solo en modelos, sino en alianzas y en su integración real. El anuncio más disruptor ha sido la colaboración entre Apple y Google para que la próxima Siri se alimente de Gemini. Es la constatación de que incluso las grandes tecnológicas, acostumbradas a competir en solitario, han asumido que en IA nadie puede recorrer el camino completamente solo. En paralelo, empiezan a asomar propuestas menos mediáticas pero igual de significativas.erramientas como Cowork, impulsadas desde el entorno de Claude, apuntan a una IA menos centrada en responder y más orientada a coordinar, ejecutar y acompañar el trabajo diario. No buscan deslumbrar, sino integrarse, que es más transformador.

Si ampliamos el foco, vemos también cómo otras geografías avanzan con estrategias propias. China, por ejemplo, está impulsando modelos abiertos como Qwen (Alibaba), que se han convertido en algunos de los más utilizados del mundo. No lidera la carrera en potencia máxima, pero sí en adopción y distribución, desplazando la conversación de quién tiene el mejor modelo a quién consigue que su IA se use de verdad. Todo esto dibuja una tendencia clara hacia 2026: menos protagonismo individual y más ecosistemas conectados; menos promesas abstractas y más integración real; menos discursos épicos y más decisiones estratégicas. De esta manera, la IA entra en una fase de madurez incómoda, donde lo importante no es quién corre más, sino quién se alía mejor y quién consigue estar presente en el día a día sin hacerse notar.

Pero la IA necesita dejar ya de ser una conversación entre grandes tecnológicas para convertirse en una herramienta integrada de verdad en empresas de cualquier tamaño. Si no baja al terreno de los procesos, de la eficiencia medible y de la mejora tangible del trabajo diario en pymes y organizaciones medias, el riesgo de fatiga y burbuja es real. La sostenibilidad de esta carrera no dependerá de modelos cada vez más espectaculares, sino de una adopción útil, coherente y cotidiana.

Director y chief strategy officer de Twelfhundred. Profesor de la UJI