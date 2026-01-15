Opinión | EL TURNO
Sant Antoni, coquetes, caballos, danzas y toros
Las fiestas de San Antonio no son solo una fecha señalada en nuestro calendario festivo; son una expresión sincera de nuestra identidad como pueblo. Cada año, cuando las hogueras vuelven a encenderse y las calles se llenan de vecinos y visitantes, Oropesa del Mar recupera el pulso de sus tradiciones más auténticas. Celebrar San Antonio es mirar al pasado con respeto y al futuro con determinación.
Uno de los momentos más emblemáticos de estas fiestas es, sin duda, la carrera de caballos en la playa. Un acontecimiento único que trasciende lo deportivo para convertirse en una seña de identidad. La imagen de los caballos galopando sobre la arena, con el Mediterráneo de fondo y el público volcado en la orilla, representa como pocas escenas la singularidad de nuestro municipio. Es tradición, emoción y proyección exterior; un símbolo que nos distingue y que refuerza nuestro atractivo cultural y turístico.
Pero San Antonio también se vive con intensidad en el corazón de nuestro casco antiguo, donde volverán a celebrarse los actos taurinos, profundamente arraigados en nuestra historia y en nuestra manera de entender la fiesta. Estos actos, desarrollados en un entorno cargado de simbolismo, convierten al centro histórico en punto de encuentro, convivencia y respeto por las tradiciones.
La combinación de la carrera de caballos en la playa y los actos taurinos en el casco antiguo refleja la riqueza y diversidad de nuestras fiestas: mar y montaña, historia y presente, tradición y participación popular. Todo ello es posible gracias al esfuerzo de nuestro cura, a asociaciones, peñas, ganaderos, jinetes, voluntarios y servicios municipales, a quienes quiero agradecer su compromiso y a todos los que participan en esta fiesta.
Espero que Oropesa se llene este fin de semana para disfrutar de las actividades programadas y que puedan degustar nuestras coquetes, prims i pastissos.
Alcalde de Orpesa
