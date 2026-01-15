Opinión | LA RÚBRICA
El ‘show’ de Begoña
No fa ni un mes tot Castelló va ser espectador del show de l’alcaldessa i presidenta del ple de l’Ajuntament, que es va dedicar a llançar pasquins al terra del saló de plens on es podia llegir Begoña Carrasco botiflera. I ho feia ofesa fins a la medul·la, com si aquesta manera de dir-li traïdora als interessos del poble fora la màxima ofensa possible.
Per posar-nos en context, en aquell ple s’estava debatent si condemnàvem la presència a Castelló d’una cèl·lula terrorista neonazi que, segons l’Europol, estava a punt d’atemptar contra la vida de polítics d’esquerres, el col·lectiu LGTBIQA+ o grups feministes. Però, per a Carrasco, tindre gent armada disposada a matar no li sembla prou greu. Ara bé, que es critique la seua gestió, sí.
Carrasco creia que ser alcaldessa consistiria només a eixir en fotos protocol·làries, que tot serien somriures i que ningú tindria dret a criticar-la. És per això que, quan des de l’oposició diem que és «mediocre» defugir de la seua responsabilitat i responsabilitzar sempre els altres de tot, s’ofén. Com també s’ofén quan demostrem la seua «incompetència i ignorància» en la gestió dels residus. Això sí, quan els seus portaveus ens diuen «terroristes» i que el millor que podem fer és «morir», li sembla normal i just.
I és que l’alcaldessa s’ha pujat a una torre d’ivori, i ningú li va advertir que muntar un show al ple, plorant un paper, mentre ella i el seu govern es negaven a condemnar terroristes armats, només demostrava com de lluny està l’actual alcaldessa de la realitat.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
