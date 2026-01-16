Acceder a una vivienda asequible es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, con un mercado disparado del que no se salva Castelló, que cerró el pasado año 2025 liderando la subida en los precios en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Escuchamos a diario a Begoña Carrasco decir que esta va a ser la legislatura de la vivienda, pero qué esperar de la reina del postureo. Le ofrecimos un pacto hace 4 meses para hacer de la vivienda el armazón de las políticas municipales. Su respuesta fue el silencio. Pero se lo volvemos a proponer.

44.000 euros. Esta es la gran apuesta Carrasco, la del basurazo, para impulsar la vivienda digna y asequible en Castelló en 2026. No es una valoración política, son las cifras que aparecen en el presupuesto municipal para este año. De un total de 253 millones de euros, 44.000. De vergüenza.

Los números son elocuentes. Los 44.000 euros se distribuyen en 9.000 en ayudas para el alquiler social, 5.000 para el alquiler destinado a personas jóvenes, 10.000 en adquisición de vivienda social, otros 10.000 en rehabilitar viviendas municipales y 10.000 euros más en rehabilitación… Y nada más.

El presupuesto, por muchas modificaciones de crédito que hayan anunciado, marca las prioridades de un gobierno, y aquí ya sabemos que la vivienda no está entre las de la señora Carrasco. Porque claro, de algún lado tiene que sacar todo lo que nos cuesta su propaganda personal y sus fotos de postureo en las redes sociales. Aunque la ciudadanía, que no es ignorante, comienza a retratarla.

Portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló