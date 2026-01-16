La cultura como motor de una Almassora viva

La cultura es un pilar esencial de cualquier municipio que aspire a crecer con identidad, cohesión y futuro. Y por ello en Almassora creemos firmemente que la cultura une, genera pensamiento crítico, despierta emociones y entretiene. Por eso, nuestra apuesta por la cultura es clara, sostenida y pensada para llegar a todos.

En estos momentos, estamos culminando una de las actuaciones culturales más importantes de los últimos años: la reforma integral de la Casa de la Cultura. Se trata de un proyecto ambicioso que nos permitirá contar con un espacio escénico moderno, funcional y plenamente adaptado a las necesidades actuales. Un lugar accesible, cómodo y preparado para acoger espectáculos de calidad. La Casa de la Cultura será, más que nunca, un punto de referencia para la vida cultural de Almassora.

Pero los espacios, por sí solos, no generan cultura. La cultura la hacen las personas y la programación que se ofrece. Por ello, paralelamente a esta inversión, estamos impulsando una agenda cultural diversa, atractiva y al alcance de todos los públicos. Ejemplo de ello es la IV Mostra de Teatre Amateur, una cita ya consolidada que vuelve a convertir a Almassora en referente del teatro aficionado en la provincia, poniendo en valor el talento de compañías de toda la Comunitat Valenciana y acercando las artes escénicas a nuestros vecinos.

Junto al teatro, la comedia, el circo y los espectáculos familiares tienen un papel protagonista en esta nueva etapa cultural. Propuestas como el ciclo Almassora Circ o las funciones programadas en la Casa de la Cultura demuestran que es posible ofrecer cultura de calidad, variada y accesible, pensada para disfrutar en familia, con amigos o de manera individual.

Clara visión

Nuestra visión es muy clara: una cultura cercana, participativa y abierta, que forme parte del día a día de nuestra localidad. Es generar oportunidades, apoyar a los creadores y ofrecer alternativas de ocio que enriquecen y cohesionan.

Seguiremos trabajando para que la cultura ocupe el lugar que merece, con infraestructuras adecuadas y una programación cuidada. Porque apostar por la cultura es apostar por un municipio dinámico, atractivo y con alma.

Alcaldesa de Almassora