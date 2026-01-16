Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | BABOR Y ESTRIBOR

Basilio Trilles

Basilio Trilles

Kant y el sanchismo

Pepe Martí, expresidente de la Diputación y del PSOE de Castellón, apoya a Jordi Sevilla en la tan arriesgada como necesaria apuesta por abrir debate interno en el partido rendido al despotismo de Pedro Sánchez. Ciertos bobalicones, no conocemos nombres, emboscados tras el anonimato «fuentes socialistas», aseguran que Martí suscribe el manifiesto Socialdemocracia 21, varapalo al liderazgo de Sánchez, simplemente «por amistad». Algunos lerdos de la política de pesebre insultan a la inteligencia del general de ciudadanos, argumentando tonterías de tal calibre. Pepe Martí es un intelectual de altura, catedrático de Filosofía, mente lúcida que lleva a la práctica lo que predica sobre el modelo de ética deontológica personificado en Kant, del que es especialista y bebe de su escuela llevada de la teoría a la práctica.

Siendo coherente con el concepto kantiano de ver la grandeza en lo moralmente más allá de lo estético y superficial. Martí es nuestro Kant y, al igual que el maestro alemán, propugna una filosofía fundamentada en la razón y la moralidad. La antítesis del sanchismo. Martí es socialista de larga trayectoria, al igual que Sevilla. Ninguno de los dos necesita de las prebendas del orden sanchista apoderado de Ferraz y parapetado en la Moncloa. Son mentes brillantes dispuestas a intentar «un cambio de rumbo en la estrategia socialista de políticas y alianzas». El exministro apunta al cesarismo de Sánchez: «No es bueno convertir el PSOE en su club de fans». Martí apoya por decencia y convicción. El amiguismo es cosa de otros.

Periodista y escritor

