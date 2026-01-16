Oviedo y Asturias, ejemplo de desconcentración y vertebración del territorio

La propuesta de Oviedo como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública se fundamenta en el estricto cumplimiento de los principios que rigen la determinación de la sede física de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española, en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 2 del Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, así como en los criterios recogidos en el Informe de la Comisión Consultiva para la determinación de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, publicado mediante la Orden TMD/1467/2025, de 16 de diciembre.

La ubicación de la sede en Oviedo responde plenamente a los principios de eficacia, eficiencia, coordinación y servicio objetivo al interés general, al ofrecer un entorno institucional estable, funcional y adecuadamente dimensionado para el desarrollo de las funciones estratégicas, técnicas y operativas de la Agencia. La ciudad dispone de una amplia dotación de servicios públicos avanzados, en particular en el ámbito sanitario, universitario y de investigación, que facilita la integración de la Agencia en un ecosistema institucional sólido y favorece la colaboración interadministrativa y científico-técnica.

Oviedo se configura como una ciudad de tamaño medio, con una escala urbana idónea para albergar una entidad estatal de carácter estratégico sin incurrir en las disfunciones propias de las grandes áreas metropolitanas. Esta dimensión permite conjugar capacidad operativa, calidad de vida, accesibilidad y eficiencia organizativa, elementos determinantes para la atracción y estabilidad del personal altamente cualificado que requiere la Agencia Estatal de Salud Pública.

La elección de Oviedo debe entenderse, además, en el contexto territorial del Principado de Asturias, una comunidad autónoma caracterizada por una notable diversidad geográfica, territorial y demográfica. Asturias presenta una estructura territorial singular en la que conviven, en un espacio relativamente reducido, núcleos urbanos consolidados, áreas metropolitanas de tamaño medio, antiguas cuencas mineras, zonas rurales, áreas de montaña y una extensa franja costera, configurando un territorio especialmente representativo de la pluralidad de realidades existentes en el conjunto del Estado.

En este marco, Oviedo ocupa una posición central y estratégica que permite una conexión inmediata con entornos geográficos y sociales muy diversos. Desde la ciudad se accede en un corto espacio de tiempo tanto a zonas de montaña y espacios rurales del interior, con problemáticas vinculadas a la despoblación, el envejecimiento y la dispersión poblacional, como a zonas costeras, con dinámicas demográficas, ambientales y socioeconómicas diferenciadas. Esta cercanía funcional a territorios diversos convierte a Oviedo en un enclave especialmente adecuado para una institución dedicada al análisis de los determinantes sociales, ambientales y territoriales de la salud.

La implantación de la sede de la Agencia en Oviedo permite, por tanto, situarla en un entorno idóneo para el estudio, la evaluación y la intervención en salud pública desde una perspectiva integral, al estar en contacto directo con realidades urbanas, semiurbanas, rurales, industriales y ambientales. Esta diversidad territorial, sumada a su trayectoria de trabajo en Salud Pública en los últimos veinte años, facilita la generación de conocimiento aplicado, el diseño de políticas públicas adaptadas a distintos contextos y la evaluación de impactos en salud en escenarios representativos de los retos actuales del país.

Asimismo, la localización de la sede en Oviedo responde de manera coherente al principio de desconcentración territorial, al situarse en una ciudad suficientemente alejada de la capital del Estado y de las grandes metrópolis, evitando la concentración de nuevas sedes institucionales en espacios ya sobrerrepresentados desde el punto de vista demográfico y administrativo. Esta opción refuerza una vertebración territorial real, basada en la implantación efectiva de instituciones públicas en comunidades autónomas representativas de la diversidad territorial, social y cultural de España.

La distancia respecto a Madrid no supone, en ningún caso, una merma en términos de operatividad, coordinación institucional o conectividad. Oviedo dispone de buenas conexiones ferroviarias, viarias y aéreas, que garantizan una comunicación fluida con la capital del Estado, con el resto de comunidades autónomas y con los principales nodos nacionales e internacionales. Esta combinación de descentralización efectiva y conectividad funcional asegura el adecuado desempeño de las funciones de la Agencia, al tiempo que refuerza los objetivos de cohesión territorial y equilibrio en la distribución de las sedes del sector público institucional estatal.

En consecuencia, la candidatura de Oviedo no solo cumple formalmente los principios normativos que rigen la determinación de la sede física de la Agencia Estatal de Salud Pública, sino que los materializa de manera sustantiva, al situar la institución en una ciudad y una comunidad autónoma que concentran diversidad territorial, equilibrio demográfico y capacidad institucional, reforzando el papel del sector público estatal como elemento vertebrador, equilibrado y cercano a la ciudadanía.

Oviedo y Asturias, referentes en salud pública y salud comunitaria

En los últimos veinte años, el Principado de Asturias ha desarrollado una trayectoria sostenida, evaluable y con proyección en salud pública y salud comunitaria, que refuerza la idoneidad de Oviedo como sede de la Agencia Estatal.

Un hito central es el Observatorio de Salud en Asturias (OBSA), que ha consolidado una línea de análisis territorial con rankings e indicadores municipales y, sobre esa base, ha impulsado el paso “de la información a la acción” mediante el proyecto Asturias Actúa en Salud, articulando trabajo comunitario con el ámbito local: el propio OBSA recoge colaboraciones en el ámbito municipal, incluyendo formación y dinamización de espacios locales de participación en salud.

Esa orientación comunitaria se concreta en resultados medibles: en el Informe Asturias Actúa (2015–2016) se documentan 65 sesiones formativas con 1.061 profesionales participantes y actuaciones formativas en 41 municipios (53% del total); además, la base de datos del programa identificaba 624 recursos, 419 actividades y 1.010 actuaciones en total, y se avanzó en la integración con Atención Primaria mediante el acceso desde la historia clínica (OMI-AP), registrándose entre enero y septiembre de 2016 la recomendación de 749 activos por 330 profesionales.

En coherencia con su utilidad y transferibilidad, el proyecto de Asturias Actúa en Salud sirvió de impulso a la Alianza de Salud Comunitaria y al proyecto Localiza Salud del Ministerio de Sanidad. Así mismo, las guías de acción comunitaria asturianas también están en la base del trabajo realizado por el Ministerio en promoción de la salud y acción comunitaria. Además Asturias ha sido referente en la formación a residentes de salud pública y salud comunitaria a residentes de medicina y enfermería familiar y comunitaria, medicina preventiva y otras especialidades. Esta rotación se inición en el año 2008 y actualmente es una de las rotaciones más solicitadas por residentes de toda España lo que facilita también la atracción de nuestra comunidad autónoma como un polo para la investigación y la formación. Algunos de los artículos de investigación referentes sobre salud comunitaria (orientación comunitaria en Atención Primaria y activos para la salud) fueron liderados por residentes durante su rotación en Asturias y algunos de estos residentes actualmente han alcanzado cargos de gestión sanitaria y de salud pública muy relevantes en nuestro país (Blanca Botello como directora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Carlos Sobrino coordinador sanitario en la Base Antártica Española del CSIC o Javier Padilla como Secretario de Estado del Ministerio de Sanidad).

A esta base comunitaria se suman otros programas de promoción de la salud y de prevención. Algunos ejemplos serían Programa de Atención al Déficit Auditivo Infantil (PADAI, implantado en Asturias en 2002), el Programa de Salud Bucodental Infantil o el Programa de Educación Afectivosexual.

Finalmente, en la pandemia de COVID-19, el trabajo de la comunidad autónoma y de sus diferentes instituciones y profesionales la convirtió en una comunidad referente, señalando algunas áreas de trabajo como las campañas de vacunación (liderando las coberturas más altas a nivel estatal), el trabajo desde Atención Primaria, el trabajo en la elaboración autóctona de puebas de diagnóstico facilitando una elevada realización de test a la población, la protección en los centros residenciales de personas mayores, los sistemas de monitorización epidemiológica a través de sistemas geográficos de riesgo integrados en el Observatorio de Salud en Asturias, el trabajo de los equipos de rastreo y de los sistemas de protección y vigilancia en educación, por citar solamente algunos ejemplos.

Rafael Cofiño es diputado de Sumar por Asturias en el Congreso de los Diputados. ExdDirector general de Salud Pública del Principado de Asturias